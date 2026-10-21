Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Jueves:
Mín  14°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL 2027

Daecpu acordó con Tenfield y anunció el nuevo contrato de televisación del Carnaval hasta 2034

Este miércoles se anunció el acuerdo entre Daecpu y Tenfield que extenderá el vínculo entre ambos por siete años

21 de octubre de 2026 15:06 hs
El Carnaval sigue en Tenfield

El Carnaval sigue en Tenfield

Foto: DAECPU

Según supo El Observador, el acuerdo irá hasta 2034, y abarca los derechos de transmisión por televisión y para dispositivos móviles, como ya venía sucediendo en los últimos carnavales.

Más noticias

El concurso de carnaval pone primera rumbo a febrero: todos los detalles de la prueba de admisión

Llamadas de Admisión: La Nueva Escuela logró el mejor puntaje y está la lista de 23 comparsas clasificadas

Para el concurso oficial, se mantendrá VTV como canal de transmisión y la plataforma de streaming Antel TV.

Por otra parte, Tenfield y Daecpu anunciaron que una vez terminado el Carnaval, se organizarán una serie de espectáculos en el interior uruguayo, con los conjuntos mejor clasificados de las cinco categorías del concurso, para expandirlo fuera de su temporada habitual y llevarlo a otros rincones del país.

"Espero que no solo el Carnaval se pueda exportar, sino también que en cada lugar de Uruguay, en cada departamento, se pueda tener el Carnaval en vivo", dijo Casal en la conferencia.

Las más leídas

Brutal agresión tras una discusión de tránsito en Pocitos: un conductor golpeó y pisó la cabeza de otro hasta dejarlo inconsciente

Ministra Lazo pide a Fuerza Aérea que "agote esfuerzos" por conseguir información de vuelos desde Argentina en la dictadura

BPS compartió el calendario de pagos de noviembre: cuándo se cobran jubilaciones y pensiones en Uruguay

Maxi López en Montevideo: lo que lo sorprendió del Gran Parque Central, lo "terrible" que será ver a Argentina sin Messi, su ídolo uruguayo y las SAD

Temas

Carnaval Tenfield Daecpu

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos