Daecpu acordó con Tenfield y anunció el nuevo contrato de televisación del Carnaval hasta 2034

Este miércoles Daecpu y Tenfield firmaron el nuevo acuerdo para la televisación del Carnaval montevideano a partir del 2027, y renovaron así el vínculo que mantienen de forma ininterrumpida desde 2012. El acuerdo será, en principio, por siete años, y contempla tanto televisión como streaming.

El acuerdo previo venció una vez concluido el Carnaval 2026, y Daecpu dedicó los meses siguientes a analizar propuestas de cara a la próxima edición , que desembocaron en la renovación del acuerdo con Tenfield que este miércoles firmaron Francisco "Paco" Casal por parte de la empresa, y el presidente de Daecpu, Alfredo Jaureguiverry.

Según supo El Observador, el acuerdo irá hasta 2034 , y abarca los derechos de transmisión por televisión y para dispositivos móviles, como ya venía sucediendo en los últimos carnavales.

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El acuerdo establece que será TV Ciudad quien emita la prueba de admisión para el Carnaval 2027, que comenzará el próximo martes 10 de noviembre y que tendrá lugar en el Teatro de Verano.

Para el concurso oficial, se mantendrá VTV como canal de transmisión y la plataforma de streaming Antel TV.

Por otra parte, Tenfield y Daecpu anunciaron que una vez terminado el Carnaval, se organizarán una serie de espectáculos en el interior uruguayo, con los conjuntos mejor clasificados de las cinco categorías del concurso, para expandirlo fuera de su temporada habitual y llevarlo a otros rincones del país.

"Espero que no solo el Carnaval se pueda exportar, sino también que en cada lugar de Uruguay, en cada departamento, se pueda tener el Carnaval en vivo", dijo Casal en la conferencia.