El cruce de Marcel Keoroglian con Alfredo Casero que salpicó a Punta del Este y Mar del Plata

El cómico y actor argentino Alfredo Casero, que en el último tiempo se ha vuelto muy crítico de Uruguay a través de la red social Twitter, arremetió nuevamente contra los uruguayos por los dichos de la vicepresidenta de la república Lucía Topolansky. Marcel Keoroglian le respondió a Casero en Desayunos informales y los medios argentinos hicieron eco del intercambio.

A raíz de eso, Casero sentenció en Twitter: "Personalmente, les haré mierda el marketing de bonachones macanudos, cuidado este verano, roban a argentinos porque nadie hace nada".

A todo esto, el murguista y comediante Marcel Keoroglian le respondió al actor argentino en el programa Desayunos informales durante la intervención de su personaje Montelongo.

''Casero es como Trump, te responde todo por Twitter'', dijo. ''Escuchame, gordo, no es que nos den de comer por venir a Punta del Este, vienen acá porque zafan de la arena negra de Mar del Plata, que está contaminada'', sentenció.

Keoroglian dijo aque pidió al canal que no subiera su columna a Facebook para evitar repercusiones. "Yo no lo promuevo, por eso llamé para que no lo subieran", dijo. De todas maneras, sus dichos llegaron a Youtube y los medios argentinos lo recogieron.