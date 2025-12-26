Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
humo
Sábado:
Mín  23°
Máx  29°

Siguenos en:

Enterate de los grandes descuentos, fiestas y experiencias que trae Santander este verano

Santander lanza su propuesta de verano con descuentos, fiestas, gastronomía y beneficios exclusivos en los principales balnearios del país

26 de diciembre 2025 - 13:14hs
1763643655191-punta-del-este
Turistas se toman fotografías junto a la escultura Los dedos este martes, en Punta del Este.&nbsp;

Turistas se toman fotografías junto a la escultura 'Los dedos' este martes, en Punta del Este. 

EFE/ Sofía Torres

El verano ya empezó a marcar el pulso en los principales balnearios del país y Santander decidió volver a jugar fuerte en la temporada. Con una batería de descuentos y beneficios que atraviesan la gastronomía, la playa, la moda y los eventos, el banco busca estar presente en los planes cotidianos de quiénes eligen disfrutar del verano.

Bajo el concepto “En verano, disfrutá cada momento”, el banco despliega una oferta pensada para acompañar a sus clientes en Punta del Este, La Barra, Manantiales, José Ignacio, Piriápolis, Punta del Diablo, La Pedrera, La Paloma y Atlántida.

Música, eventos y fiestas

Santander acompaña la temporada con una fuerte presencia en los principales eventos musicales del verano, habilitando el canje de Puntos Soy Santander y beneficios exclusivos para clientes.

Embed

Ruta Gourmet y beneficios gastronómicos

Uno de los pilares de la propuesta es la Ruta Gourmet Santander, que reúne una extensa selección de restaurantes, beach clubs, cafés y paradores con descuentos de hasta 25% con todas las tarjetas Santander.

La lista incluye reconocidos espacios como Manon, Mistura, Mar de Verdes, Soho, L’Incanto, Provaca, Shark Club, La Marea, Artico, Parador 8 San Rafael, AWA Beach Club, Posto 5, Parador San Francisco, Nihon Sushi, Meshi Sushi, Maleza Beach Club, entre muchos otros, distribuidos a lo largo de la costa este.

También se destacan beneficios especiales en heladerías y golosinas, con descuentos de hasta 25%, y más de 20 chiringuitos de playa desde El Emir hasta José Ignacio.

Punta del Este

Playa, deportes y experiencias

La propuesta se completa con beneficios en beach clubs, deportes acuáticos y paradores, en puntos clave como La Barra, José Ignacio y Piriápolis, reforzando el perfil experiencial del programa.

Moda y deco

En moda, Santander ofrece 15% de descuento con todas las tarjetas en marcas y locales de Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio, incluyendo firmas nacionales e internacionales como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Under Armour, Vans, Desigual, Karl Lagerfeld, Columbia, Hush Puppies, entre otras.

El beneficio se extiende también al rubro deco y diseño, con descuentos en tiendas de mobiliario, objetos y decoración para el hogar, reforzando una propuesta integral para la temporada.

Beneficios especiales

Además, se destacan promociones en McDonald’s con 25% de descuento con tarjetas de débito en locales de Punta del Este, Piriápolis y Atlántida.

De esta manera, Santander vuelve a posicionarse como un aliado clave del verano, integrándose a la agenda diaria de quiénes buscan disfrutar sin resignar beneficios. Descuentos, música, gastronomía y experiencias se combinan en una propuesta que transforma cada plan —de la playa a la noche— en una oportunidad para aprovechar más la temporada en los balnearios más elegidos del país.

Las más leídas

Nicolás Quintana y Juan José Crai durante un evento de La Libertad Avanza
TENSIONES

La interna de la Libertad Avanza en Uruguay: renunció el presidente y hay acusaciones entre integrantes del directorio

Nicolás Salaberry
NACIONAL

"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

Diferencias de precios en supermercados

Las diferencias de precios entre los supermercados de balnearios y Montevideo durante el verano

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar