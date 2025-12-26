Enterate de los grandes descuentos, fiestas y experiencias que trae Santander este verano

Turistas se toman fotografías junto a la escultura 'Los dedos' este martes, en Punta del Este.

El verano ya empezó a marcar el pulso en los principales balnearios del país y Santander decidió volver a jugar fuerte en la temporada. Con una batería de descuentos y beneficios que atraviesan la gastronomía, la playa, la moda y los eventos, el banco busca estar presente en los planes cotidianos de quiénes eligen disfrutar del verano.

Bajo el concepto “En verano, disfrutá cada momento”, el banco despliega una oferta pensada para acompañar a sus clientes en Punta del Este, La Barra, Manantiales, José Ignacio, Piriápolis, Punta del Diablo, La Pedrera, La Paloma y Atlántida.

Santander acompaña la temporada con una fuerte presencia en los principales eventos musicales del verano, habilitando el canje de Puntos Soy Santander y beneficios exclusivos para clientes.

Ruta Gourmet y beneficios gastronómicos

Uno de los pilares de la propuesta es la Ruta Gourmet Santander, que reúne una extensa selección de restaurantes, beach clubs, cafés y paradores con descuentos de hasta 25% con todas las tarjetas Santander.

La lista incluye reconocidos espacios como Manon, Mistura, Mar de Verdes, Soho, L’Incanto, Provaca, Shark Club, La Marea, Artico, Parador 8 San Rafael, AWA Beach Club, Posto 5, Parador San Francisco, Nihon Sushi, Meshi Sushi, Maleza Beach Club, entre muchos otros, distribuidos a lo largo de la costa este.

También se destacan beneficios especiales en heladerías y golosinas, con descuentos de hasta 25%, y más de 20 chiringuitos de playa desde El Emir hasta José Ignacio.

Punta del Este Foto: Marcelo Umpierrez

Playa, deportes y experiencias

La propuesta se completa con beneficios en beach clubs, deportes acuáticos y paradores, en puntos clave como La Barra, José Ignacio y Piriápolis, reforzando el perfil experiencial del programa.

Moda y deco

En moda, Santander ofrece 15% de descuento con todas las tarjetas en marcas y locales de Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio, incluyendo firmas nacionales e internacionales como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Under Armour, Vans, Desigual, Karl Lagerfeld, Columbia, Hush Puppies, entre otras.

El beneficio se extiende también al rubro deco y diseño, con descuentos en tiendas de mobiliario, objetos y decoración para el hogar, reforzando una propuesta integral para la temporada.

Beneficios especiales

Además, se destacan promociones en McDonald’s con 25% de descuento con tarjetas de débito en locales de Punta del Este, Piriápolis y Atlántida.

De esta manera, Santander vuelve a posicionarse como un aliado clave del verano, integrándose a la agenda diaria de quiénes buscan disfrutar sin resignar beneficios. Descuentos, música, gastronomía y experiencias se combinan en una propuesta que transforma cada plan —de la playa a la noche— en una oportunidad para aprovechar más la temporada en los balnearios más elegidos del país.