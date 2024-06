Sebastián "Pollo" Vignolo: "Argentina y Uruguay son sin duda los grandes candidatos a ganar la Copa América"

En diálogo con El Observador comentó: "Soy el falso nueve (risas). Siempre digo que soy hincha de Maldonado, de pibito venía a Punta del Este, por supuesto conozco Maldonado y siempre cuando me preguntabas ¿sos de Peñarol o sos de Nacional? Respondía 'no, yo soy hincha del Deportivo Maldonado'. De hecho mi hermano jugó ahí en la primera hace un tiempo, con otro apellido, y lo sigo. Sigo los momentos de Maldonado algunos son mejores, a veces son peores, pero siempre estamos".

¿Los hinchas de All Boys, no se van a ofender?

No, ellos saben que en Argentina soy hincha de All Boys. Pero acá, desde hace rato soy hincha del Depor. Gaby Cedrés se retiro ahí en el 2008 y sigue vinculado al club. Me gusta, lo quiero y lo sigo como te decía recién. Yo soy de Maldonado, lo digo al aire y esta camiseta me va a acompañar el lunes cuando vuelva a la TV.

¿Qué opina de que en Argentina se quiere impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas para los clubes de Fútbol?

Las cosas que son para mejorar respetando a las instituciones y a los socios me parece que sirven. Después habrá que ver cómo se implementan, cómo se puede hacer algo mixto. Estoy de acuerdo que el fútbol tiene que ser de los socios, pero siempre que exista algo para mejorar por lo menos hay que escucharlos, sin que se pierda la esencia del socio en Argentina que es muy fuerte. Lo que sirva para crecer, tanto en Argentina, viendo la experiencia de Uruguay que ya esta implementándose. Hay que escuchar, no cerrarse.

¿Cómo ves a la Argentina y Uruguay en la copa?

Veo a la Argentina como candidata, por supuesto. Primero por ser campeones del mundo, después por tener buena actualidad. A Uruguay lo veo como el otro candidato, no por estar acá sino porque Uruguay nos lo ha mostrado ganándonos en la cancha de Boca un partido de eliminatorias. Yo hacía rato que no veía a la Argentina perdiendo bien un partido. Porque contra Arabia, en el mundial nos tocó perder pero fuimos superiores. Uruguay nos ganó ese partido jugando mejor que nosotros. Creo que Argentina y Uruguay son sin duda los grandes candidatos a ganar la Copa América. Me parece que el peso de las dos selecciones se va a notar, porque Uruguay tiene un medio campo espectacular. Argentina tiene jugadores en un gran momento. Sería una final para alquilar balcones.

¿Hubo rumores malintencionados de una finalización con ESPN?

No, para nada. En ESPN estoy muy cómodo, es mi casa, tengo un contrato hasta el 2030. Se dio que tenemos la Eurocopa y va en el horario de nuestro programa. Serán cinco días, ya el lunes [24 de junio] estoy haciendo el programa de vuelta y seguimos como hace 18 años ahí. Volvemos con lo de la Copa América y metiéndonos en el mercado de pases.

En ese momento Javier Azcurra, director del complejo Enjoy, se acercó pare entregarle la camiseta con el número 9, comentando: "Gran fichaje del Depor, siempre está preguntando por el Deportivo Maldonado y pendiente de lo que hace y como le está yendo. Quería tener la camiseta y tenía que tener ésta, la camiseta con nosotros como sponsor principal del club".