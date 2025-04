Luis Suárez contó sobre su adicción desde la época del Groningen y lo que le costó bajar de peso cuando llegó a Groningen: "Era un desastre"

"Ya aterricé en LA, estoy yendo para el hotel y me conecto. Perdón a tu gente por la demora, ya no sabes ni que inventar para estirarl", bromeó Luis Suárez en un mensaje de X enviado al influencer.

"Yo estaba en 86 kilos creo, y ahí dejé la bebida con gas y me hice adicto, entre comillas, al agua , y paso tomando agua, agua. La gente se sorprende la cantidad de agua que tomo, pero porque me agarré ese hábito y ahí empecé con la rutina, empezar a comer bien hasta que estuve en mi peso", dijo el Pistolero y esa fue una de las decisiones que lo ayudó a bajar de peso.

Recordó que "había partidos que iba a jugar con el segundo equipo del Groningen y era un desastre, no me sacaba un hombre de encima. Bruno Silva iba con mi mujer a mirar los partidos y le decía, 'no se puede mover este'. Claro, Groningen me había visto un partido. Ahí empiezo a bajar de peso, después empezás a entrenar como jugás y hasta que se da la posibilidad de ir jugando de a poco", y recordó el partido contra Vitesse, cuando su equipo perdía 3-1 y él marcó dos goles y le cometieron un penal, para darlo vuelta.