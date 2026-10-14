El médico y periodista Nelson Castro explicó un dato clave que podría definir la suspensión del viaje de León XIV a Sudamérica

A menos de un mes de la llegada prevista del papa León XIV a Uruguay , en el marco de su gira por Sudamérica, y tras la reciente intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, crecen las dudas sobre la realización del viaje.

El arzobispo de Montevideo , Daniel Sturla, señaló que la visita dependerá de la evaluación de los médicos que atienden al pontífice en el Hospital Gemelli de Roma .

"Es posible que los médicos no lo dejen venir ahora porque tenga que realizarse algún tratamiento, pero que pueda venir después. Creo que en los próximos días ya se sabrá exactamente si el Papa viene o no el 6 de noviembre", anticipó el cardenal en diálogo con Canal 5 .

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Sturla explicó que las incógnitas también alcanzan a Argentina y Perú , los otros dos países incluidos en el cronograma. "Estamos preocupados por la visita, pero sabemos que tenemos que esperar a que la Santa Sede se pronuncie oficialmente sobre si es posible o no el viaje del Papa", insistió.

Tras la intervención exitosa por el adenocarcinoma pulmonar, que se desarrolló "en el plazo y de la forma previstos", según informó Vatican News, resta conocer un dato clave que podría definir el futuro de la misión papal por Sudamérica.

El dato clave que podría definir la suspensión del viaje de León XIV a Sudamérica

Los estudios que determinarán si el cáncer de pulmón del papa León XIV llegó a los ganglios linfáticos serán clave para establecer los próximos pasos del tratamiento y evaluar si podrá concretar su viaje a Sudamérica, previsto para noviembre.

Así lo indicó el periodista y médico argentino Nelson Castro en Telenoche. "Por el tamaño del tumor, se habla de 3 milímetros, es muy pequeño, casi lo que se llama un tumor in situ. Es decir, no atravesó nada. Por lo tanto, si esto se confirma, no debería tener ganglios", señaló.

En este sentido, explicó: "¿Qué significa ganglios? Que el tumor llegó a los ganglios. Salió del tumor y llegó a los ganglios. Y ese es un elemento de expansión. Y por supuesto, los elementos de expansión implican mayor gravedad".

En cuanto a los resultados, Castro consideró que "esto no debería ocurrir", aunque reiteró que "se va a saber en los próximos días".

"Tratándose el Papa, se va a saber en las próximas 48 o 72 horas", subrayó.

¿Cuánto tiempo podría demandar la recuperación del papa León XIV?

La profesora adjunta de Neumonología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, Ana Putruele, estimó que la recuperación del papa León XIV tras la cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho podría demandar entre tres y cuatro semanas.

"Si te sacan un lóbulo, por lo menos necesitás tres a cuatro semanas", explicó en diálogo con Cadena 3.

Putruele aclaró que el plazo responde a los tiempos habituales de recuperación de una intervención de estas características y señaló que todavía es necesario conocer el informe definitivo de anatomía patológica, que permitirá caracterizar el adenocarcinoma pulmonar y determinar si será necesario indicar un tratamiento complementario.

"Hay diferentes variedades de adenocarcinoma, diferentes localizaciones y diferente el tamaño y la invasión que tiene. Entonces, debemos esperar los resultados de la anatomía patológica para caracterizar el tipo de tumor del que estamos hablando", amplió.

La visita de León XIV a Uruguay está programada entre el 6 y el 8 de noviembre y será la primera escala de una gira que continuará por Argentina y Perú. El pontífice tiene previsto recorrer Montevideo, Paysandú y Florida, en lo que sería la primera de un papa al país desde 1988.