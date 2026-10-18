Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes dispersas
Lunes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / SECUESTRO

La Policía encontró a un hombre atado y herido dentro de una casa en Casavalle; hay un imputado

La víctima, de 37 años, tenía golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo

18 de octubre de 2026 17:55 hs
policia
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 37 años fue rescatado este viernes por la Policía en una vivienda de la zona de Capitán Tula y 2 de Febrero, en el barrio Casavalle, luego de que vecinos alertaran sobre gritos y pedidos de ayuda.

Al llegar, los policías oyeron los gritos provenientes del inmueble y permanecieron en las inmediaciones. Cerca de media hora después, un hombre salió de la vivienda. Como volvieron a escucharse pedidos de ayuda, los efectivos entraron y encontraron a un hombre con las manos atadas y lesiones en distintas partes del cuerpo.

En el lugar, además, incautaron un revólver que tenía cartuchos en su tambor.

Más noticias

La Policía rescató a un niño de dos años que habría sido secuestrado por sus tíos adolescentes: tres personas fueron detenidas

Cuatro delincuentes fueron detenidos tras robo piraña a una farmacia en 18 de Julio: la Policía recuperó lo robado

El hombre rescatado fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula, donde los médicos constataron golpes, sangrado por la nariz, marcas en el cuello y lesiones superficiales en las muñecas y los codos. De acuerdo con la información policial, las heridas no eran de gravedad y el paciente recibió el alta.

Por este caso, la Justicia dispuso la formalización de la investigación contra un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales L.S.C.S., quien tiene antecedentes penales. Como medida cautelar, ordenó que permanezca en prisión preventiva durante 90 días.

Las más leídas

Adiós a las "colectoras de votos": Congreso del Frente Amplio aprobó propuesta para restringir multiplicidad de listas de cara a las elecciones de 2029

Dibu Martínez fue dado de alta tras su operación de mandíbula, pero no llegará al partido ante Uruguay por la fecha FIFA de noviembre

Academia Nacional de Medicina sugirió frenar la crianza y reproducción del pitbull y otras razas de perros

El emotivo mensaje de Leonel Jaime por el Día de la Madre en Argentina, a la espera de recuperar su nivel con Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

Temas

secuestro policía Montevideo Casavalle

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos