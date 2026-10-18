La Policía encontró a un hombre atado y herido dentro de una casa en Casavalle; hay un imputado

Un hombre de 37 años fue rescatado este viernes por la Policía en una vivienda de la zona de Capitán Tula y 2 de Febrero, en el barrio Casavalle, luego de que vecinos alertaran sobre gritos y pedidos de ayuda.

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Al llegar, los policías oyeron los gritos provenientes del inmueble y permanecieron en las inmediaciones. Cerca de media hora después, un hombre salió de la vivienda. Como volvieron a escucharse pedidos de ayuda, los efectivos entraron y encontraron a un hombre con las manos atadas y lesiones en distintas partes del cuerpo.

En el lugar, además, incautaron un revólver que tenía cartuchos en su tambor.

El hombre rescatado fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula, donde los médicos constataron golpes, sangrado por la nariz, marcas en el cuello y lesiones superficiales en las muñecas y los codos. De acuerdo con la información policial, las heridas no eran de gravedad y el paciente recibió el alta.