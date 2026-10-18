La Policía encontró a un hombre atado y herido dentro de una casa en Casavalle; hay un imputado

Un hombre de 37 años fue rescatado este viernes por la Policía en una vivienda de la zona de Capitán Tula y 2 de Febrero, en el barrio Casavalle, luego de que vecinos alertaran sobre gritos y pedidos de ayuda.
Al llegar, los policías oyeron los gritos provenientes del inmueble y permanecieron en las inmediaciones. Cerca de media hora después, un hombre salió de la vivienda. Como volvieron a escucharse pedidos de ayuda, los efectivos entraron y encontraron a un hombre con las manos atadas y lesiones en distintas partes del cuerpo.
En el lugar, además, incautaron un revólver que tenía cartuchos en su tambor.
El hombre rescatado fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula, donde los médicos constataron golpes, sangrado por la nariz, marcas en el cuello y lesiones superficiales en las muñecas y los codos. De acuerdo con la información policial, las heridas no eran de gravedad y el paciente recibió el alta.
Por este caso, la Justicia dispuso la formalización de la investigación contra un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales L.S.C.S., quien tiene antecedentes penales. Como medida cautelar, ordenó que permanezca en prisión preventiva durante 90 días.