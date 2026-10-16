Salud de León XIV: analizan si podrá rezar el Ángelus desde el hospital, mientras sigue en el aire el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú

El Vaticano sigue de cerca la recuperación del papa León XIV y evalúa la posibilidad de que vuelva a aparecer públicamente durante el rezo del Ángelus del domingo, una señal que podría aportar indicios sobre su evolución y el futuro de la gira por Uruguay, Argentina y Perú.

La atención está puesta en la recuperación del pontífice tras la intervención pulmonar a la que fue sometido el martes. Aunque su evolución representa un dato alentador, todavía resta una confirmación definitiva sobre cómo continuará su agenda pública ni sobre la posibilidad de concretar el recorrido por Sudamérica .

"Dependerá, en cierta medida, de cómo evoluciona su recuperación. Si para finales de la semana se siente mejor, supongo que dirigirá el Ángelus desde el Gemelli", señaló el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin , en diálogo con la agencia ANSA .

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La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el jueves un parte médico que indicó que los controles de rutina del pontífice dieron resultados normales y que una radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado. Además, el comunicado precisó que realizó sus actividades diarias de manera autónoma y completó ejercicios de fisioterapia motora.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completo", puntualizó el texto.

En este sentido, el cardenal Pietro Parolin explicó que la posibilidad de que León XIV rece el Ángelus desde el hospital dependerá de cómo evolucione en los próximos días. El religioso señaló que, si el Papa se siente mejor hacia el final de la semana, podría dirigir la oración desde el centro médico Gemelli, en Roma.

"Dependerá en parte de cómo progrese su recuperación; parece que le han dado cinco días, así que si se encuentra mejor al final de la semana, creo que dirigirá el Ángelus desde el Gemelli", remarcó.

La aparición tendría relevancia porque permitiría conocer de manera más directa cómo se encuentra el pontífice después de la intervención. Sin embargo, la posibilidad todavía estaba en evaluación y no constituía una confirmación de su participación.

Parolin también advirtió que no es posible anticipar cuándo recibirá el alta ni en qué condiciones retomará sus responsabilidades. Los médicos esperan los resultados de nuevos estudios para determinar el alcance de la enfermedad y establecer si será necesario un tratamiento adicional.

En cuanto al viaje por Sudamérica, la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú continúa en agenda, aunque su concreción dependerá de la evolución clínica del Papa. El cardenal sostuvo que, si la recuperación avanza según lo esperado, el recorrido podría realizarse, pero evitó garantizar su presencia en los tres países.

"Si hay algún cambio, no podemos predecirlo ahora. Dependerá de cómo evolucionen las cosas. Estamos esperando que salga del hospital y, según lo que digan los médicos, si podrá viajar. Dado que es un viaje largo y exigente, tenemos que esperar", repasó.