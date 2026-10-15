Papa León XIV retomó su actividad laboral desde el Hospital Gemelli: fue operado el martes de un cáncer pulmonar

El papa León XIV ha retomado su actividad laboral desde el Hospital Gemelli de Roma , donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un cáncer de pulmón .

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El pasado martes, el papa fue sometido a una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La recuperación postoperatoria del sumo pontífice está transcurriendo con normalidad y ha comenzado a retomar su actividad laboral, según las fuentes vaticanas.

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El papa esta mañana ha vuelto a realizar misa en la sala que se ha instalado en la planta décima del Gemelli, donde se encuentra ingresado, ya que la capilla del policlínico está en obras .

Por el momento, el pontífice estadounidense-peruano no ha recibido visitas y se encuentra acompañado de sus dos secretarios.

El Vaticano no ha dado noticias aún sobre la posibilidad de que Robert Prevost pueda celebrar la oración del domingo desde el Gemelli, como hicieron sus predecesores cuando estuvieron hospitalizados.

Tampoco hay novedades sobre el próximo viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

Con información de EFE.