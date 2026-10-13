Qué es un adenocarcinoma pulmonar, el tipo de tumor maligno que le extirparon al papa León XIV

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras someterse este martes con éxito a una cirugía torácica para extirparle un nódulo que le fue detectado hace unos días, informó el Vaticano.

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El pontífice, de 71 años, se sometió a una operación de 90 minutos en el Hospital Gemelli de Roma, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Tras examinar el tejido extirpado durante la operación, fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, señalaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

El Vaticano informó que la operación "fue exitosa y no se presentaron complicaciones.

En un parte médico, los doctores señalaron que el procedimiento se llevó a cabo "para garantizar una resección radical" del tumor.

"Tras la intervención, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación", agregó la Santa Sede en su comunicado.

El diagnóstico se produce después de que se le detectara al Papa un nódulo durante lo que el Vaticano ha descrito como "controles rutinarios".

Un nódulo es una lesión pequeña y localizada que suele ser benigna. La Sociedad Torácica de EE.UU. señala que menos del 5 % de los nódulos pulmonares resultan ser cancerosos, aunque el riesgo aumenta con la edad, el tamaño del nódulo y factores como el tabaquismo.

Los nódulos son más densos que el tejido pulmonar normal y aparecen como manchas blancas en una tomografía computarizada. Esto se conoce comúnmente como una "sombra" o "mancha en el pulmón".

Sin embargo, el tejido analizado durante la cirugía del papa León confirmó que el nódulo era un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células productoras de moco de los pulmones.

Getty El pontífice, de 71 años, se sometió a una operación de 90 minutos en el Hospital Gemelli de Roma.

Qué es un adenocarcinoma pulmonar

La Clínica Cleveland, en EE.UU., explica en su página web que el adenocarcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las glándulas que recubren los órganos.

Se trata del el tipo de cáncer de pulmón más frecuente a nivel mundial.

"Estas glándulas secretan moco y jugos digestivos. Si las células epiteliales glandulares comienzan a alterarse o a crecer de manera descontrolada, pueden formarse tumores", señala la institución.

En el caso del adenocarcinoma pulmonar, comienza en las células del pulmón que crean la mucosidad.

El primer síntoma suele ser una tos crónica.

Según la Clínica Cleveland, es posible que al toser expulse saliva y mucosidad con pequeñas cantidades de sangre. Otros síntomas pueden incluir:

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Sibilancias

Ronquera

La cirugía, como a la que sometieron al papa León XIV, suele ser la primera línea de tratamiento para el adenocarcinoma. El objetivo es extirpar el cáncer y parte del tejido circundante.

Aunque el tabaquismo es el principal factor de riesgo, también afecta a personas que nunca han fumado.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre el 50% y el 60% de los cánceres de pulmón diagnosticados en personas que nunca han fumado son adenocarcinomas.

Si se diagnostica en una etapa temprana, como parece ser el caso del Papa, los índices de curación suelen ser altos.

El Vaticano no informó de si el pontífice necesitará un tratamiento posterior a la cirugía, como quimioterapia o inmunoterapia.

Como un "rayo caído del cielo"

Getty Images El Papa León XIV anunció la noticia de su operación durante sus oraciones dominicales semanales en Roma.

Fue el propio León XIV quien el domingo anunció al mundo la noticia de su operación, hablando desde el balcón de la Plaza de San Pedro tras pronunciar la tradicional bendición del Ángelus.

En ese momento, no se sabía que se trataba de una lesión cancerígena.

Dijo que el nódulo en su pulmón estaba "contenido" y que se había detectado "en una fase muy temprana", pero que los médicos le habían aconsejado que se lo extirparan.

La agenda del Papa ha sido despejada hasta el 20 de octubre para darle tiempo a recuperarse tras el procedimiento.

León XIX tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

No está claro si la cirugía y el periodo de recuperación afectarán al viaje, que incluiría diversos vuelos, desplazamientos en helicóptero y visitas a zonas de gran altitud en Perú.

Sin embargo, el Papa declaró el domingo que mantenía su intención de realizar el viaje.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC