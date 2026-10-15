Salud del papa León XIV: la fecha clave confirmada por el Vaticano y qué se sabe de la gira por Sudamérica

El Vaticano mantiene bajo seguimiento la recuperación del papa León XIV tras una cirugía pulmonar y suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre, una fecha clave para conocer cómo continuará su agenda.

El período posoperatorio previsto es de siete días y la evolución inicial fue favorable, de acuerdo con los partes médicos difundidos por la Santa Sede . Su estado de salud será determinante para establecer si podrá afrontar los compromisos internacionales previstos para noviembre.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos", detalló la Oficina de Prensa del Vaticano .

El médico y periodista Nelson Castro explicó un dato clave que podría definir la suspensión del viaje de León XIV a Sudamérica

El papa León XIV pasó una "noche tranquila" tras ser operado de cáncer de pulmón: qué se sabe de su salud y qué pasará con su visita a Uruguay

La gira por Sudamérica contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Por el momento, no se anunció una cancelación ni una postergación del viaje, aunque su realización dependerá de la evolución del pontífice.

¿Qué se sabe de la recuperación de León XIV y de su gira por Sudamérica?

La intervención se realizó en el Hospital Gemelli, en Roma, donde el Papa permanece internado. Aunque los controles médicos mostraron resultados favorables, todavía debe completar su recuperación antes de retomar plenamente sus compromisos.

La suspensión de las audiencias hasta el 20 de octubre marca el próximo punto de referencia para seguir la evolución de su agenda, pero no implica que ese día vaya a recibir el alta.

Agenda del papa León XIV Vatican.va

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ratificó que León XIV mantiene el deseo de visitar los tres países sudamericanos. "Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", señaló.

El recorrido contempla traslados aéreos prolongados y distintas actividades en cada destino. En Perú, por ejemplo, el programa incluye lugares de altura como Cusco, una exigencia adicional para un pontífice que todavía se encuentra en recuperación.

El Papa ingresa al Gemelli para ser intervenido quirúrgicamente. VATICAN MEDIA

Ante este escenario, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, pidió cautela y señaló que la decisión dependerá de los médicos. "Habrá que esperar un poquito a que los médicos digan cómo será el tratamiento y si el Papa podrá o no viajar. Recemos para que venga. Corremos el riesgo de que en estos días se diga que no puede venir", advirtió.

Sturla también planteó la posibilidad de que la celebración multitudinaria prevista en Uruguay deba reprogramarse para los primeros meses del próximo año si León XIV no puede viajar en noviembre. Según explicó, la necesidad de continuar con el tratamiento podría impedir la visita en las fechas previstas.

"Es posible que los médicos no le permitan venir ahora porque necesita tratamiento, pero puede venir más adelante. Tendremos que esperar a marzo, porque acá en Uruguay, y me parece que en la Argentina también, en enero no estamos para recibir mucho, Papa", expresó el arzobispo.

Por ahora, el Vaticano no anunció cambios en el itinerario. La evolución clínica del pontífice y las indicaciones de su equipo médico serán determinantes para definir si la gira sudamericana se realizará según lo previsto.