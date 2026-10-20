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Tatiana Marset volverá a prisión en Bolivia: Justicia de este país le revocó la detención domiciliaria

La hermana de Sebastián Marset volverá al penal una vez que reciba el alta médica de la clínica privada de salud en la que permanece internada

20 de octubre de 2026 13:04 hs
Audiencia de Tatiana Marset se desarrolló en una clínica de salud privada

Audiencia de Tatiana Marset se desarrolló en una clínica de salud privada

Foto tomada por el medio El Deber de Bolivia

La Justicia de Bolivia le revocó la prisión domiciliaria a Tatiana Marset, motivo por el cual la hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volverá al penal de Palmasola de manera preventiva una vez que reciba el alta médica de la clínica privada de salud en la que permanece internada.

La audiencia se desarrolló en la propia clínica y la determinación se tomó debido a un informe policial sobre el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas.

El fiscal, Iván Ortiz, sostuvo que el reporte de los policías encargados de su custodia contiene fotografías, datos de ubicación y coordenadas que, a criterio del Ministerio Público, respaldan el incumplimiento de las restricciones.

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"Se le ha revocado la detención domiciliaria, se le ha impuesto otra vez la detención preventiva”, dijo Ortiz, informó el medio boliviano El Deber. Mientras, la hermana de Marset permanece en la clínica donde se recupera de una intervención quirúrgica.

El fiscal aclaró que la resolución no establece un plazo específico para la detención preventiva, debido a que el proceso ya se encuentra en etapa de juicio. La domiciliaria le permitía salir a estudiar derecho durante el día, obligándola a mantener un arresto nocturno de 20:00 a 06:00, informaron otros medios de este país.

La Justicia ya había declarado en rebeldía a la joven y había emitido una orden de aprehensión en su contra la semana pasada, luego de que no compareciera a una audiencia de apelación prevista.

Esa resolución fue adoptada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N.º 2. La defensa de Tatiana Marset argumentó que la joven se encuentra internada en el centro de salud y cuestionó que el tribunal no haya considerado su situación médica al momento de resolver.

La joven había obtenido la domiciliaria el pasado 20 de agosto. En esa instancia había asegurado que no se iba a fugar, que estudiaría Derecho y que iba a seguir demostrando "su inocencia" en el proceso que afronta en este país.

La joven fue capturada durante la madrugada del 13 de marzo de 2026, en el mismo operativo en que las autoridades bolivianas capturaron a su hermano Sebastián Marset en el barrio Las Palmas.

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