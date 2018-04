Niño avisó a su maestra que estaban abusando de su amigo, pero ella no le creyó y siguió la clase

La fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género Sabrina Flores le imputó dos delitos de abuso sexual especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa, a un hombre con problemas psiquiátricos que abusó de un niño que era alumno de la escuela N° 196 de Maroñas, de acuerdo al documento de la Fiscalía. La justicia hizo lugar a la solicitud de la fiscal, aunque no cumplirá pena en prisión por ser inimputable.

Dos niños jugaban en el patio del centro educativo el 10 de abril durante el recreo y en determinado momento se dirigieron hacia la cerca perimetral –que mide un metro y medio–, lejos de la mirada de los adultos. Del otro lado de la reja un hombre revisaba una volqueta.

El adulto encontró una túnica en ese contenedor, se la puso para hacerse pasar por un alumno y se coló en la escuela. En ese momento tiró una botella de plástico al suelo e invitó a los niños a jugar al fútbol. Es por esta razón que al principio la familia de uno de los niños manifestó que quien había abusado de su hijo era otro menor, lo que fue descartado tiempo después.

El hombre intentó agarrar a uno de los niños y bajarle los pantalones, pero este logró zafar y se fue corriendo hacia el salón. El otro niño quedó "paralizado", lo que fue aprovechado por el ahora imputado para abusar de él.

El que logró escapar intentó alertar a la maestra de que su amigo estaba siendo abusado, pero ella "no le creyó" y continuó con la clase. En determinado momento, el niño que había sido abusado regresó al salón y la maestra continuó la clase normalmente.

Esa misma noche el niño abusado comenzó a defecarse encima por lo que la madre envió al niño a ver a un médico, quien le diagnosticó gastroenterocolitis. Cuando la madre le indicó al niño que debía acostarse para volver a clase al día siguiente, él comenzó a llorar y le dijo que no quería volver. En ese momento le contó que había sido abusado.

La detención

Según detalla el documento de Fiscalía, la investigación que permitió capturar al abusador fue llevada adelante por las madres de los niños abusados y no por la policía.

El 25 de abril las madres de los dos niños recorrieron la zona para verificar si existían cámaras de seguridad que pudieran haber filmado los hechos, cuando vieron a un hombre que coincidía con la descripción dada por sus hijos. Se dirigieron a él y comenzaron a conversar, mientras una de ellas le tomó una foto.

Enseguida la imagen fue enviada por Whatsapp a la abuela de uno de los niños para que se la trasladara al nieto y pudiera decir si aquel hombre era o no el agresor. El niño lo confirmó e inmediatamente las madres llamaron a la Policía.

El hombre fue capturado pero no irá a prisión debido a que es inimputable. La pericia psiquiátrica concluyó que su "capacidad de apreciar el alcance y consecuencia de sus actos se encuentra muy disminuida", por lo que no es "apto para autodeterminarse". A su vez, un informe psiquiátrico del Hospital Vilardebó señaló: "Impresiona (de parte del imputado) no poder apreciar el carácter ilícito de sus actos. Paciente vulnerable. Sin tratamiento".

Por esta razón, la fiscal solicitó la prohibición de acercamiento y comunicación con los niños y con la escuela a la que concurren, así como que un familiar se hiciera cargo de él. La defensa no opuso objeciones.

