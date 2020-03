¿Cómo será la aplicación local que buscará ayudar en la lucha contra el coronavirus?

Aquello de que la tecnología tiene que estar al servicio de la población estuvo muy presente en estos días dentro del mundo del software uruguayo porque, si bien seguro has escuchado y hablado mucho, el coronavirus llegó a Uruguay y no sabemos cuándo va a emprender la retirada.

En la conferencia de prensa llevada adelante este domingo, el ministro de Salud, Daniel Salinas, anunció que se está trabajando en una aplicación que ayude a los ciudadanos en la prevención del virus.

Actualmente son más de 10 empresas que están trabajando para que este viernes la app se lance y esté disponible en todos los sistemas operativos. El trabajo está siendo coordinado por Antel, la Agesic y la CUTI y buscará ayudar al sistema de salud uruguayo para que “no colapse”.

“La aplicación va a salir en la misma forma que lo están haciendo las medidas sanitarias”, reconoció a El Observador el presidente de la CUTI, Leonardo Loureiro. De esta forma explicó que está planeado que haya etapas, en donde se irá mejorando las funcionalidades y dando mayores servicios a la población.

“Lo primero que se quiere hace es lograr descentralizar todo lo que tiene que ver con la primera consulta que se hace por parte de los pacientes que sospechan tener el virus”, sostuvo.

Por eso, en esta primera entrega prevista para el este viernes, se intentará dar una mano al sistema de salud y no dejar que este se vea sobre pasado de consultas. Para esto, se contará con un chatbot en donde se podrán hacer consultas de síntomas o dudas en relación al Covid-19. “Se busca que la persona puede dilucidar si realmente tiene que ser o no atendida por un médico. Es para no doblegar esfuerzos”, dijo Loureiro. Agregó que si bien la población tiende a estar informada sobre estos temas, todos podrán tener acceso a la aplicación y saber cuáles son las condiciones reales para tener o no el virus.

Salinas habló este domingo que se utilizará la geolocalización para saber si la persona está ante una zona que presente riesgo de contagio. Sin embargo, para esto se debe esperar a las próximas etapas y a cómo evolucione el coronavirus en Uruguay, según Loureiro.

“El tema de la geolocalización sí se puede hacer pero no creo que sea para lo inmediato. Para hacer esto se depende de una cantidad de cosas que van más allá de los tecnológico, como por ejemplo lo legal”, explicó Loureiro.

Si bien está previsto que el proyecto progrese en etapas, esta primera versión buscará dejar establecidas las bases para seguir avanzando, por eso Loureiro recalcó que todo va a depender de cómo evolucione el virus dentro de Uruguay.

“Lo que verá la ciudadanía es una pequeña cáscara, pero en realidad detrás hay un montón de cosas que se irán mejorando y plasmando en la etapas que vienen”, afirmó y sostuvo que muchas cosas que hoy en día se están haciendo de manera manual, pueden pasar al plano de la automatización.

“Sin lugar a dudas esta aplicación va a generar mucha información que se podrá usar para próximas ocasiones, además de que hay mucha gente que ya está dando ideas de cómo mejorarla”, dijo.

Para hacer la aplicación, se han tomado como referentes otros modelos como el de Corea, Israel y algunos aspectos que fueron utilizados en China. “Los tres modelos que se están mirado son esos, pero hay muchas cosas que se venían haciendo en Uruguay con cuestiones tecnológicas y ahora están siendo usadas”, subrayó el directivo de la CUTI. Agregó que no todo se limita a lo que han hecho estos países, sino que hay “mucho conocimiento técnico” que se está usando ya que “el mundo ha avanzado mucho en este sentido”. “La idea es que todo esté al servicio de la población cuanto antes”, aseguró.