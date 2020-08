"¿Cuándo vas a arreglar la puerta?: la broma familiar que terminó con un asesinato en Tucumán

Una broma fue el inicio de un conflicto familiar que terminó con la muerte de Miguel Correa, un hombre de 35 años de la localidad de El Cadillal, en San Miguel de Tucumán, Argentina. Después de un entredicho con el marido de una de sus primas, que empezó en tono de broma y luego se puso serio, fue asesinado de un disparo con una escopeta en la cara, delante del resto de la familia.

Correa era empleado de un sindicato desde hacía 15 años. Al mediodía del domingo, había asistido a un almuerzo de compañeros de trabajo junto a su esposa de 30 años, y su hija menor de ocho. Por la noche fue a lo de su madre, que vive cerca del resto de la familia, publicó el portal Infobae.

Al escuchar música en la casa de una prima se despidió de su madre y fue hasta allí. En el patio del hogar, Correa empezó a bromear y a hacer chistes a Gustavo Toledo, de 44 años, el marido de su prima Soledad.

"Esa puerta está toda arruinada. ¿Vos sos albañil y no la arreglas? ¿Cuándo la vas a arreglar?", lanzó Correa a Toledo, quien se tomó mal el chiste. "Y vos, que andás festejando tu cumpleaños y no me invitás. ¿Por qué no me invitaste?", le contestó al familiar que no la había invitado a su cumpleaños.

Las bromas subieron de tono y la tensión se transformó en una pelea entre los dos. Según el relato del portal argentino, alguno de los familiares intentaron separar, pero otros se sumaron a los golpes.

Unos minutos después, Toledo fue a la cocina y reapareció con una escopeta en la mano. "En eso, sin previo aviso, sin decir nada y cuando todo parecía que había terminado, este tipo apuntó y le pegó un tiro a Miguel en la cara. Lo mató ahí mismo", relató a Infobae Alejandro Medina, secretario general del sindicato en el que trabajaba la víctima.

Toledo salió corriendo, se subió a un auto y se fugó. Dos familiares trasladaron a Correa hasta un hospital cercano, pero llegó muerto.

El lunes, Toledo se presentó en el destacamento policial junto a su abogado y contó que tras una pelea los familiares se abalanzaron para pegarle y que no tuvo otra opción que usar la escopeta y defenderse con un disparo. Los demás testigos tienen un relato distinto ya que afirman que el disparo se dio cuando ya se habían calmado los ánimos.

El arma del disparo todavía no fue hallada.