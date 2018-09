¿Cuánto cuesta mantener en condiciones el aire acondicionado?

Los equipos de aire acondicionado siguen siendo la opción más económica para calefaccionar el hogar. Su costo operativo es casi la mitad de lo cuesta encender una estufa a supergás y hasta tres veces menos que los paneles eléctricos. También en verano son una excelente alternativa para refrigerar los ambientes y aumentar el confort.

Pero como buena parte de los electrodomésticos conviene saber qué mantenimiento hacerle para optimizar su rendimiento y no llevarse sorpresas a fin de mes cuando llega la factura de electricidad.

Hay una tarea muy sencilla que es la limpieza del filtro de aire de la unidad interior y que conviene realizar al comienzo de cada temporada (verano o invierno), o sea dos veces al año, según recomienda UTE. También se puede contratar el servicio técnico para hacer un chequeo integral del equipo.

¿Cómo limpiar los filtros?

Para limpiar los filtros hay que seguir cinco pasos. Primero se debe levantar con ambas manos la tapa del equipo. Luego hay que desmontar los dos filtros (es lo primero que vemos cuando levantamos la tapa). Como tercer paso se deben colocar bajo un grifo y limpiarlos con agua hasta que no quede polvo en cada rejilla. En cuarto lugar se deben agitar para secar dejándolos repozar hasta que eliminen la totalidad del agua. Una vez secos se colocan nuevamente y se cierra la tapa de equipo.

La operación la puede realizar cualquier persona aunque si lo prefiere también puede recurrir a técnicos especializados que realizan tareas de mantenimiento preventivo. Además de los filtros, conviene realizar una limpieza total del equipo que incluye la desobstrucción de drenajes, el chequeo de sensores y de componentes eléctricos, por ejemplo.

Según un relevamiento realizado por El Observador entre diferentes empresas de plaza, el service técnico puede costar entre $ 800 y $ 1.300 por equipo. También puede contratarse un abono anual que incluye mantenimiento de los equipos cada tres meses, por ejemplo. En esa caso el precio por visita disminuye casi que a la mitad.

¿Por qué conviene hacerlo?

Primero porque se evita que el motor del equipo se sobrecargue y consuma más energía de lo debido. Cuando el filtro está sucio se dificulta el pasaje de aire a través de esta pieza que es el aire de calefacción o de refrigeración de acuerdo a la estación del año.

Por ejemplo, en invierno si el equipo está sucio se percibe de inmediato. Al pasar menos aire cuesta más calefaccionar el ambiente y se exige más el equipo aumentando la temperatura. Con ello el consumo de energía se puede incrementar hasta un 30%.

Otro aspecto para nada menor es que si los filtros y componentes están limpios el aire de la habitación también lo estará. De esa manera se evitan alergias y problemas respiratorios a causa del polvo, por ejemplo.

También se alarga la vida útil de los equipos porque con el mantenimiento se previenen averías.

Lea también: Cuatro preguntas para entender la suba del dólar

Temperaturas y etiquetados

Cuando se vaya adquirir un equipo de aire acondicionado es recomendable elegir los que cuentan con etiquetado de eficiencia energética clase A.

Entre los uruguayos hay costumbre de colocar los equipos a 17° o 18° C en verano para tener frío más rápido, algo lejos de lo recomendado. La temperatura de uso que se sugiere durante el verano es de 24° C y en invierno se recomienda regularlo a 21° C. Cada grado que se aumenta en invierno o se disminuye en verano significa un incremento del consumo de energía de un 5%. Además, si se utiliza a temperaturas máximas se desgastan los equipos.

¿De dónde vienen?

Entre enero y agosto se importaron 62.900 equipos, en su amplia mayoría de origen chino (90%) y a un precio promedio de US$ 209, según datos de aduanas. El 40,2% fue importado por la firma Carlos Gutiérrez, Acondicionamiento Integral (Ingeniero Tugentman) (26,2%), Med Termomecánica (11,6%) y Dobarro y Pichel (7,6%). El resto se reparte entre más de una decena de firmas.

Los equipos tienen un costo operativo de uso de alrededor de $ 500 al mes, la mitad de lo que cuesta encender una estufa de supergás y hasta tres veces menos que los paneles eléctricos, según datos de la consultora SEG Ingeniería. Ese monto contempla un espacio de 15 metros cuadrados durante seis horas diarias.

Según los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2017, cuatro de cada diez hogares contaban con equipos de aire acondicionado. En 2008 era solo uno de cada 10.

Claves a tener en cuenta para saber si el equipo necesita mantenimiento

* El aparato pierde agua cuando está en función frío. Eso puede significar que la bandeja de desagüe está tapada y se debe limpiar el radiador, según explica la firma Systemservice.

* Si alrededor de la unidad exterior se juntan hojas, ramas o pelusa de los árboles y ensucia y tapa el aleteado del radiador, es probable que se afecte el funcionamiento del equipo y no enfríe el ambiente como debería.

* La suciedad de los filtros de la unidad interior es, generalmente, la causa más habitual del mal funcionamiento de los aires acondicionados. Basta con abrir la tapa del equipo para darse cuenta si necesita una limpieza.