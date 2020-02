"Me censuraron": la denuncia de Jimena Barón luego de la polémica por su nueva canción

Son días complicados para la cantante y actriz argentina Jimena Barón. La semana pasada debió suspender dos shows porque no se encontraba "emocionalmente en condiciones" de cantar. Una situación que se disparó luego de la polémica que generó la promoción de su nuevo tema "Puta", que fue repudiado por parte de sus colegas, seguidores y denunciada por la Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI).

Luego de varios días de silencio, Barón reapareció el fin de semana en su cuenta de Instagram –donde tiene más de 6 millones de seguidores y muestra su día a día– con un descargo en el que explicó los motivos de su silencio, pidió disculpas y dijo que estaba lista para volver a los escenarios.

La fecha que indicaría su retorno a las tablas era el 22 de febrero en un espectáculo enmarcado en unos festejos en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en su país natal. Sin embargo, Barón publicó ayer en sus redes sociales que la organización canceló su show sin explicaciones.

“Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver a mi trabajo que tanto amo y necesito. El 22 volvía felizmente al escenario, compartiendo show con mi amiga Cazzu en Comodoro Rivadavia. Hoy me avisan de parte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron ‘reprogramar’ mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario, por mí y por ustedes, se desmoronó", escribió Barón.

Captura de pantalla Instagram Jimena Barón

Y agregó: “¿No son esas las mujeres que necesitamos en estos tiempos? ¿Las valientes? ¿Las que se animan? ¿Las que no buscan solo agradar sino también bajar línea? ¿Y yo cómo hago para creer que esto no es algo personal, que no es conmigo? Me censuraron. Esto es muy grave. Mientras tanto todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar".

Minutos después, la cantante eliminó los posteos.

La discusión en redes sociales y medios comenzó cuando Barón realizó una campaña que consistió en empapelar la ciudad con una foto de ella acompañada de un número de teléfono. Al llamar a ese celular, se escucha la voz de la cantante anunciando el tema que presentará. Luego de la polémica, que dividió al feminismo, la actriz decidió borrar la foto que subió a su cuenta de Instagram.