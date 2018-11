Nuevo repunte de precios en licitación de lácteos de Fonterra

La licitación de Fonterra realizada en Nueva Zelanda en esta jornada alcanzó una nueva suba y marcó el tercer incremento consecutivo para la leche en polvo entera, ubicándose ese valor a US$ 3.114 la tonelada, lo que marca una suba de 0,3% para el principal producto que exporta Uruguay.

El precio medio para toda la canasta de productos vendidos en Fonterra alcanzó los US$ 3.387 la tonelada, un 0,2% por encima de la subasta anterior.

Sobresalen otras operaciones, como la mantequilla que se cotizó a US$ 6.004 la tonelada aumentando un 3,4%, el queso cheddar a US$ 4.112, con una suba de 1,6% y la leche en polvo descremada que se vendió a una media de US$ 2.024 con una baja de 3,2%