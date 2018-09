¿Para qué requirió Maradona los servicios de hackers?

El jueves 26 de julio, dentro del estadio S.M.Kirov, Argentina disputó su pase a octavos contra Nigeria, por el Mundial de Rusia 2018. Diego Armando Maradona se encontraba en un palco y acaparó las miradas de todo el mundo. Luego de que Marcos Rojo marcó el 2 -1 definitivo y, con la alegría del pitido final, Maradona intentó irse, pero no podía caminar.

La versión oficial es que sufrió una descompensación. No obstante, audio de WhatsApp comenzó a circular afirmando que Maradona había muerto.

"¿Te enteraste, no? No aguantó. Dio lo que pudo. Estamos en la clínica. Fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón. Intentaron un montón de vueltas y no hubo manera. No sé cómo lo van a poder contener hasta mañana, pero no digas nada evidentemente", se escuchaba en dichos audios según publicó el diario español El Mundo.

Pero el ex futbolista no tardó en tranquilizar a sus seguidores y a su familia con otro audio de WhatsApp en el que explicaba que no había sufrido ni un paro, ni una lesión, nada. En ese momento Diego dijo que encontraría al culpable. Entonces ofreció una recompensa de 7.000 euros a quien aportara datos certeros y precisos de la autoría de la difamación.

Meses después y gracias a la ayuda de un grupo de hackers, Maradona logró localizar a la persona que viralizó esa mentira. Han sido dos meses intensos de investigación siguiendo distintos rastros, hasta que han dado con el responsable de la polémica grabación. Según El Mundo, la persona reconoció que la “broma se el fue de las manos” y asumió la culpa.

Al final, y a través de su abogado, Matías Morla, Maradona llegó a un acuerdo con el infractor. El transgresor aceptó pagar una cantidad de dinero a Maradona a cambio de que no sea revelada su identidad. El diario argentino Clarín adelantó que el dinero estará destinado a obras benéficas.