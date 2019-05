¿Qué costos tiene usar la tarjeta de débito o crédito en el exterior?

Por trabajo o vacaciones. Un viaje a otro país siempre requiere planificar y ajustar detalles. Algo que conviene resolver con anticipación es cómo manejarse con el dinero. El uso de medios de pago electrónicos está cada vez más extendido entre los uruguayos, y es una alternativa fácil y muy práctica para llevar en el bolsillo cuando se va a cualquier parte del mundo.

De todas formas hay que tener presente que la mayor parte de las veces cuando se hace un pago con la tarjeta de crédito o débito para comprar bienes y servicios en el extranjero, se tiene que abonar una comisión.

También está la alternativa a los medios electrónicos, que es sacar dinero en los cajeros automáticos del país que se visita. Siempre conviene tener a disposición un poco de efectivo en moneda local para pagar gastos de alimentación, transporte, u otros de menor monto que se pueden presentar, aunque en los países desarrollados está ampliamente aceptado el pago con tarjetas. Esta opción tampoco está libre de costos y es posible que también tenga que abonar un extra por cada extracción, sea lo que cobra el banco e incluso la red de terminales que se utilice.

Lo que sigue es un relevamiento realizado por El Observador entre los principales bancos locales y emisores de dinero electrónico. Se puede ver en detalle qué comisiones cobra cada una de las entidades financieras cuando un cliente usa tarjetas en el extranjero, y así luego evitar sorpresas o dolores de cabeza con su estado de cuenta.

BROU

Débito

En las tarjetas de débito del sello Visa la comisión es de 2% sobre el monto de la compra realizada a través de POS extranjeros y para las extracciones de dinero de US$ 3, más una comisión habitual que depende de cada red.

Las tarjetas Maestro no tienen comisión por compra. Para retiros o consultas, si se hace en Argentina es de US$ 1 por operación. En el resto del mundo se cobran US$ 3 por retiro y US$ 1 por consulta.

Crédito

Con la tarjeta Visa se abona 3% del importe de la compra + IVA y no tienen comisión las versiones Oro y Platinum. En los dos casos cuando se retira efectivo el arancel es de U$S 1,75 más IVA + 0,33% del adelanto. La tarjeta Mastercard tiene un recargo en el exterior (excepto Argentina) de 3% del importe de la compra más IVA. Los productos Oro y Black están exonerados en todo el mundo.

Cuando se utilizan para sacar dinero en Argentina, el arancel es de U$S 0,77 más IVA + intereses más IVA. Y en cualquier otra parte del exterior de U$S 3,6 + 0,09% del adelanto + 3% (del adelanto + U$S 3,6 + 0,09%) más IVA.

Itaú

Los consumos sobre compras realizadas en el exterior con tarjeta de crédito tienen un recargo de 3% + IVA. No tienen costo extra las compras realizadas con tarjeta de débito.

La comisión por retiro de efectivo en cajeros automáticos es de US$ 3. La red local puede también cobrar un cargo, que es indicado por el cajero al momento del retiro; el cliente puede aceptar o rechazar el retiro. El tope diario es de US$ 500.

Scotiabank

Las tarjetas de crédito American Express (de cualquier tipo) no cobran recargo al igual que la Master Oro. En el resto de las tarjetas Visa y Master Internacional la comisión es de 3% + IVA sobre el monto de la compra

Para las tarjetas de débito el arancel es de 3% + IVA cuando se usan para pagar con ellas.

La comisión por retiro de efectivo es de US$ 4 ( en redes Banelco, Link y Red Plus). En tarjetas de crédito el tope de retiro es el saldo disponible y en tarjetas de débito el límite es el que cada cliente haya elegido para su cuenta. Por default son US$ 500 diarios, pero ese monto lo puede modificar cada cliente a su gusto.

Santander

El uso de tarjetas de crédito o débito en el exterior tiene un cargo que varía en función del producto.

Por ejemplo, el recargo es de 3% para las tarjetas regionales e internacionales y de 2% para las tarjetas Oro y Ferrari. En las tarjetas Platinum es de un 1,4% mientras que Black e Infinite tienen un 1% de recargo, a lo que se suma el IVA en todos los casos.

Respecto al débito, las tarjetas Select no tienen costo para retiros en cajeros Santander de todo el mundo, ni recargo por compras en el exterior, mientras que las estándar abonan US$ 5 en cada movimiento, sea compra o retiro. El tope de retiro de dinero en cajeros del exterior es de US$ 500 igual que en Uruguay.

BBVA

La comisión por compras con tarjeta de crédito en el exterior tiene un costo general de 3% + IVA. Para Oro (Visa y Master) y Platinum (Master) es de 1,5% + IVA; y Black está exonerado. No pagan comisión las compras con tarjeta de débito.

La comisión por retiro de efectivo con débito es de US$ 5. Las operaciones que se hacen en Banelco y Red Link de Argentina tienen un cargo adicional de US$ 3 que se debita de la cuenta cuando se hace la transacción. En tanto, las transacciones realizadas en Red Cirrus ó Plus tienen un costo adicional que determina el propietario del cajero.

Los retiros con tarjeta de crédito tienen una comisión por anticipos en el exterior: Visa US$ 1,75 + 0,33% (sobre el monto) + IVA; Master US$ 3,60 por operación más 0,09% sobre el monto.

HSBC

Se cobra un arancel de 3% + IVA para compras con crédito, que para clientes Premier es de 0% en períodos establecidos. No se cobra comisión para compras con débito.

El costo por retiro de efectivo en cajeros es de US$ 5 y tiene un tope de $ 30.000 diarios (o equivalente en monedas del país donde se realiza la extracción).

Tarjetas prepagas

Alfa Brou

Es una tarjeta prepaga internacional (Mastercard / Visa) que opera con fondos previamente depositados de acuerdo a lo que se necesite pagar. Funciona como tarjeta de débito y el saldo se recarga mediante transferencia desde cuenta corriente o caja de ahorro utilizando cualquiera de los canales que ofrece el banco.

El recargo por consumo en el exterior es de 3% + IVA sobre el total de la compra y el arancel por retiros de efectivo es de U$S 1,75 + IVA + 0.33% sobre monto del adelanto + U$S 3 + IVA.

El costo de emisión y renovación de los plásticos es de $ 600 cada dos años para Visa y de $ 300 anuales en el caso de Mastercard.

Midinero Internacional

Es una tarjeta prepaga del sello Mastercard emitida por Redpagos. La comisión por compras en el exterior es de US$ 0,50 + 2,5% sobre el importe de la compra, ambos más IVA.

Para retiros en la red Cirrus la comisión es de US$ 3 + 1,5% sobre el importe retirado, ambos + IVA.

La tarjeta no tiene costo de emisión y su costo anual de renovación es de $ 250 + IVA.

Tarjeta Prex

Es una tarjeta Mastercard prepaga sin costo de mantenimiento y emisión . Cuando se utiliza para hacer compras en el exterior se paga una comisión de 2,5% del valor de la compra, más 50 centavos de dólar, + IVA. Se puede cargar saldo desde la web o aplicación para móviles transfiriendo el dinero desde su cuenta bancaria.

Si se hacen retiros de efectivo fuera del país con la tarjeta la tarifa es de US$ 3 + IVA por cada movimiento . La operación es posible en cualquier cajero que forme parte de la red Mastercard o Cirrus y se puede cobrar una comisión extra.

Tarjeta Abitab

Es una tarjeta Mastercard prepaga que tiene un costo de emisión de $ 180 + IVA. El arancel por compras y por retiros de efectivo en el extranjero es de US$ 3 + IVA por cada operación Se puede retirar dinero en los ATM de la red Cirrus que puede cobrar comisiones de servicio.

* En todos los casos, los topes de retiros de efectivo pueden variar según el límite que establecen las redes de cajeros en el exterior para tarjetas de otros países.

¿Por cuánto se compra afuera?

El hábito de pago ha cambiado y los uruguayos usan medios electrónicos en el país y también fuera de él. Los últimos datos publicados por el Banco Central (BCU) muestran que al cierre de 2018 las compras realizadas en el exterior con tarjetas de débito fueron poco más de dos millones por un total de US$ 108 millones. Cinco años atrás la cantidad de transacciones era 10 veces menor y los montos no superaban los US$ 20 millones. En tanto, la cantidad de operaciones con crédito totalizó el año pasado unos 22 millones por unos US$ 700 millones. Si se compra con años anteriores, en 2014 hubo operaciones por la quinta parte y se transaron unos US$ 400 millones por este canal.