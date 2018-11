¿Qué sucederá ahora con el ARA San Juan?

La búsqueda estaba a horas de terminar sin éxito. El ARA San Juan llevaba un año y un día desaparecido, y la exploración a cargo de la empresa estadounidense Ocean Infinity estaba por concluir. Pero volvieron al área que ya habían identificado como la más probable de contener los restos del submarino argentino, y encontraron un objeto de 60 metros de diámetro, que resultó ser la nave.

#ARASanJuan #LaBúsquedaContinúa Actualización: La empresa informó nuevo punto de interés en el Sitio 1 área 15A-4, a 800 mts de profundidad. El punto de interés tiene una dimensión de 60 mts de longitud. Hora de arribo al área para iniciar investigación 19:00 hs aproximadamente. pic.twitter.com/l5k8p8Zjye — Armada Argentina (@Armada_Arg) November 16, 2018

El hallazgo de Ocean Infinity, que recibirá una recompensa de US$ 7 millones, genera ahora el debate de que hacer con el submarino. Las familias de los 44 tripulantes, que están recluidas en una base militar y en un hotel de la ciudad de Mar del Plata, pudieron ver las fotos que confirman la localización del submarino, y exigen que sea reflotado, con la intención de recuperar los restos de sus parientes. Pero para el gobierno argentino no es algo tan sencillo. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo en conferencia de prensa luego del hallazgo: "No tenemos medios para reflotar el submarino. No contamos con equipamiento para extraer un buque de estas características. No teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar".

Localizado a 900 metros bajo el mar, el submarino está abollado, deformado y colapsado hacia el interior, pero se encuentra en una sola pieza. Aunque no dispone de la capacidad para recuperarlo, la intención del gobierno es determinar que ocurrió. Aguad manifestó la mezcla de "alivio y tragedia", que significa el hallazgo, tanto por la posibilidad de saber que ocurrió, y que se puedan haber encontrado restos, como por la confirmación del desastre.

"No es imposible, pero es una operación muy compleja y muy costosa. Parece que el submarino está casi entero", dijo a la AFP un oficial de la Marina de guerra, bajo reserva de su nombre, sobre la recuperación del submarino, que se encuentra en un área de fuertes corrientes. Aguad manifestó que "No había manera de llegar a ese lugar. Por eso necesitamos saber qué pasó y por qué el submarino se fue a pique sin mediar tiempo y sin que ellos pudieran hacer nada. Necesitamos saber qué pasó que no pudieron liberar ninguna de las alarmas que tenían como para avisar".

La semana próxima se publicará un informe en el que se buscarán determinar las causas del desastre, mientras se sigue evaluando la posibildad de reflotar la nave para poder investigar directamente sobre ella. En tanto, el gobierno mantendrá una reunión con los familiares para darles mayor información sobre el hallazgo y las causas de la implosión del submarino.

Aguad anunció que se decretó duelo nacional por el descubrimiento, y manifestó que por mandato presidencial se harán "todos los esfuerzos" para conocer las causas y determinar "si hay responsables".