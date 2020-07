“Watchmen” y “Ozark” encabezan las nominaciones a los premios Emmy 2020: esta es la lista de los principales nominados

Pese a la pandemia, el show debe continuar.

HBO 'Watchmen' obtuvo el mayor número de nominaciones a los Emmy de 2020.

Al menos así se lo han planteado los organizadores de los Emmy, los premios a lo mejor de la televisión estadounidense.

Las nominaciones se anunciaron este martes y la miniserie de HBO Watchmen encabezó la lista con 26 nominaciones.

Le siguieron la ya previamente galardonada comedia The Marvelous Mrs. Maisel (20), Ozark y Succession con 18 nominaciones cada una, y The Mandalorian, con 15.

Contrario a lo que ocurrió el año pasado, Netflix se impuso sobre HBO y este año suma 160 nominaciones, en comparación con las 107 que obtuvo el canal por cable.

BBC Las nominaciones fueron anunciadas en una ceremonia virtual por la comediante y actriz Leslie Jones y por los actores Laverne Cox, Tatiana Maslany y Josh Grad.

La 72º ceremonia de los premios tendrá lugar por televisión el próximo 20 de septiembre y el comediante Jimmy Kimmel será el presentador.

Los reportes de medios especializados locales indican que muy probablemente será una ceremonia virtual tomando en cuenta la pandemia del coronavirus, pero todavía están por conocerse más detalles.

Nominados en las categorías principales

Mejor serie dramática

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Mejor serie de comedia

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

What We Do in The Shadows

Mejor miniserie

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Mejor actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Sandra Oh (Killing Eve)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actor en una serie dramática

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Brian Cox (Succession)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor actor de una serie de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz de una serie de comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Linda Cardellini (Dead to Me)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

El éxito de "Watchmen"

La miniserie de HBO es una adaptación de una serie de novelas gráficas creada en la década de los 80 por el escritor Alan Moore y el artista Dave Gibbons.

El drama de superhéroes, sin embargo, presenta a nuevos personajes y conflictos que abordan problemáticas como la supremacía blanca y el racismo.

Getty Images La actriz Regina King y Damon Lindelof, creador de 'Watchmen' para HBO.

La trama inicia en 1921 en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, durante una de las peores masacres contra la comunidad negra que han ocurrido en Estados Unidos.

Desde su estreno en diciembre de 2019, la miniserie ha recibido buenas críticas y algunos han resaltado la relevancia de su temática pese a ser ficción.

"Es tan emocionante como incómodamente relevante", escribió la crítica Lucy Mangan, del diario británico The Guardian.

