12 libros que dejó el 2023 y que vale la pena guardar

Me encanta diciembre. No me importa el tránsito enloquecido, los ánimos intensos, la humedad asquerosa de esta ciudad cuando llueve, hace calor y el vapor nos asfixia. Me encanta diciembre porque me gusta que los años se terminen, los ciclos se cierren, pensar en lo que viene, me gusta que el verano esté cerca porque incluso cuando me ha tocado trabajar siempre —siempre— ha sido una estación de disfrute. Me gusta diciembre y las canciones que suenan a él, me gustan sus noches largas y alcohólicas, los atracones, la fruta glaseada entera —sí—, la lengua a la vinagreta, el vermú que se va como agua, las fiestas y reuniones entre semana, los abrazos con amigos con los que nos decimos “hasta el año que viene”, aunque el año que viene sea dentro de apenas dos semanas o mañana. Me gusta diciembre porque es Navidad, porque cobramos el aguinaldo, porque nadie tiene muchas ganas de trabajar, porque veo a mi familia, porque hasta la sangre se siente más ligera, porque la rambla está llena de gente, porque hay más piel, porque le regalo cosas a la gente que quiero, porque hago el último Epígrafe del año y porque hago listas, decenas de listas.



Me gustan las listas y este es el mes en el que hay que hacerlas. Si seguís Epígrafe desde su creación —estoy por colgarle un cartel que diga est. 2020—, sabés que a fin de año siempre armo la de los libros de los últimos doce meses. No suelo decir que son los mejores porque para saber eso debería leer todo lo que se publica y es imposible seguir el ritmo enfebrecido del mercado. No me da la vida y tampoco quiero convertir mi vínculo con la lectura en eso. Prefiero decir que son los títulos que yo me guardo, los que más me resonaron en estos meses, los que creo que hicieron de mi 2023 un tiempo mejor.



Así que este es el final. Me voy con estos doce libros —no pude elegir diez, pero las reglas de esta newsletter las pongo yo, así que sabrán disculparme; es uno por mes— y espero que ojalá alguno te suene interesante y vayas a buscarlo, si querés. En algunos casos son títulos que ya aparecieron o a los que les dediqué ediciones enteras; otros son más inéditos para Epígrafe y aparecen por primera vez. Todos me gustaron mucho.



Si tenés ganas a esta altura del año, entre las corridas y el cansancio de fin de año, podés dejarme una lista con tus favoritos del 2023. Quien sabe, capaz hasta coincidimos.