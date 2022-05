A impulso de Lacalle, oficialismo sale a rebatir “relato” de “fracaso” de sus políticas sociales

El presidente Luis Lacalle Pou lo dijo expresamente el jueves pasado ante decenas de legisladores y referentes del oficialismo que habían ido hasta la Residencia de Suárez y Reyes para escuchar los lineamientos de la reforma previsional. “Hay que recuperar el centro del ring”, dijo el mandatario, retomando una frase que le había dicho Julio María Sanguinetti, en alusión a la necesidad de retomar el dominio de la agenda y asumir el protagonismo en el debate público.

En particular, Lacalle Pou se mostró preocupado por la forma en la que, a su entender, el Frente Amplio estaba apuntando contra las políticas del gobierno y planteando un escenario de falta de asistencia social.

En los días posteriores a esa arenga, y ante denuncias desde la izquierda por situaciones de falta de alimentos en barrios de la periferia, figuras de primera línea del oficialismo salieron a rebatir las críticas de la oposición.

Este martes, por ejemplo, la vicepresidenta Beatriz Argimón vinculó los cuestionamientos a la construcción de un “relato” por parte del Frente Amplio.

“Últimamente estamos asistiendo a la construcción de un nuevo relato por parte de la oposición. Hemos ido in crescendo. Se llegó a hablar de hambruna, se llegó a hablar de fracaso en las últimas horas. Seguramente en breve también alguien puede llegar a comer pasto, como se nos dijo alguna vez”, dijo Argimón.

La vicepresidenta destacó la respuesta del gobierno en el plano social, y mencionó en particular las medidas en las que trabajaban el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social –finalmente anunciadas este martes por la noche– y el lanzamiento del plan Avanzar, para la regularización de asentamientos en todo el país.

“Estamos trabajando en lo prometido y tratando de capear una situación nacional e internacional, con herencias que a veces se olvidan, y tratando de llevar adelante lo que le prometimos a la población”, afirmó. “Pese a haber tenido que enfrentar situaciones difíciles desde lo económico, el gobierno no se olvidó de la promesa electoral”, insistió Argimón.

Horas antes, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira había señalado que el "modelo" del gobierno "fracasó".

Sus dichos motivaron la respuesta de varios dirigentes del oficialismo. La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que Pereira "está pasando los límites del sentido común". "La gente no es tonta y sabe que gracias a la pandemia y al referéndum fracasado recién estamos profundizando los cambios. Y la gestión de la crisis sanitaria nos ubica entre los cinco países mejores del mundo", escribió.

Bianchi fue aún más dura con la diputada del MPP Bettiana Díaz, que este jueves liderará la interpelación a la ministra de Economía Azucena Arbeleche y que en estas horas dijo que "hay liceos que piden a Consejos Vecinales que les den merienda a estudiantes".

"No tienen límites morales. Si se hacen esas afirmaciones hay que probarlas. No se puede vivir mintiendo porque es una subestimación a la ciudadanía", contestó la senadora del Partido Nacional. Por su parte, la ministra Azucena Arbeleche defendió este martes el rumbo del gobierno y sus respuestas a las distintas etapas de la crisis económica. "La actitud que tiene el gobierno en este contexto internacional de aumentos de precios es la misma actitud y misma política que ha seguido con la pandemia. Analizar, porque esto es muy dinámico, y dar respuestas. Lo que no se puede hacer es dar una medida y quedarnos cortos y no poder sostener", afirmó.