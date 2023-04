Abel Hernández confesó el sufrimiento que está pasando por jugar en Peñarol y cumplir un sueño

Abel Hernández tuvo su gran tarde con la camiseta de Peñarol. El delantero ingresó durante el primer tiempo y marcó los dos goles con los que el aurinegro venció 2-0 a Danubio por la fecha 11 del Apertura.

Luego del encuentro, Hernández confesó: "Cuando uno sufre de tendinitis, hay días que me siento muy bien y otros que me duele un montón. Pero ser hincha de Peñarol me lleva a jugar con dolor muchas veces", expresó el jugador.

Leonardo Carreño

Hernández marcó un gol y festejó con baile

Más adelante en la conferencia de prensa manifestó que este sábado terminó "un poquito dolorido", pero está "preparado para jugar el jueves" por la Copa Sudamericana.

Indicó, sin embargo, que durante los minutos que estuvo en cancha se sintió muy bien: "Por el hecho de que se me estaba negando el gol, en el primero hubiera decidido pegarle fuerte, pero vi que el zaguero venía rápido, decidí enganchar y creo que fue un bonito gol".

Por último admitió cuál es su sueño: "Me llegó una oferta (del fútbol chino) y decidí quedarme porque quiero salir campeón con Peñarol, algo que no se me dio en el pasaje anterior por el club".