Abogada se defendió tras decirle "primate" a un fiscal: "No es odio"

La abogada Graciela Mendoza se defendió este martes luego que el fiscal de Flagrancia Fernando Romano la citara tras un mensaje racista que publicó contra el presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, en Twitter.

Twitter

Este es el mensaje que la abogada publicó y luego borró.

"Si el primate se opone, el Triunvirato es el camino correctoooooo", había tuiteado Mendoza.

La abogada se refería a unas afirmaciones contrarias que hizo Rosa a Canal 5 a la creación de un triunvirato en la Fiscalía. Poco después de la publicación, Mendoza borró el tuit.

Este martes declaró ante la prensa: "No me arrepiento en el sentido de que yo no dije nada agraviante. Ya lo hablamos en la fiscalía y no es algo de racismo así que en eso pueden quedarse tranquilos", dijo según consignó Subrayado.

El fiscal Romano dijo que tanto la abogada como "otra persona" están siendo investigadas por insultos racistas.

"No es odio, no quise transmitir ningún odio", aseguró Mendoza. La abogada dijo que no cree que Rosa sea un "primate" y afirmó que aclaró "todo" ante el fiscal Romano.

La abogada dijo que "no hay ningún acuerdo" con Fiscalía, pero que "se aclarará a las personas" que corresponda sobre su tuit. Este martes, ante la declaración de Mendoza, en la sede del ministerio público se manifestaron colectivos antirracistas.

Inés Guimaraens

En diálogo con Telemundo, explicó que Mendoza, asistida por dos abogados, alegó que no existía racismo. Su argumento es que utilizó el término "primate" no en un sentido racista, sino "en el sentido de que le falta evolución”, es decir, “evolución de acuerdo a lo que debería ser Fiscalía”.

Según el fiscal, Mendoza dijo que conoce a Rosa y le "tiene mucho respeto".

Romano dijo que continúan "analizando" y que todavía "faltan elementos" para tomar una resolución sobre el caso.