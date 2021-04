Lanzan Acoso.online, una forma de combatir la violencia de género en línea en Uruguay

Alejo González - Especial para Cromo

Acoso.online es una iniciativa surgida en Chile para informar y brindar herramientas a víctimas de violencia en línea y, particularmente, de la publicación de imágenes y videos íntimos no consentidos. Se trata de una plataforma digital en donde las víctimas pueden encontrar legislación, guías para realizar denuncias, recomendaciones y apoyo.

Es un proyecto independiente enfocado en víctimas mujeres y de la comunidad de personas LGBTIQ+ que actualmente cuenta con la adhesión de 19 países de América Latina y España, entre los que se encuentra Uruguay incluido desde la última semana.

El capítulo uruguayo fue lanzado por medios virtuales el pasado jueves 15 de abril con la participación de integrantes de Acoso.online, del Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), Indela y del Encuentro de Feministas Diversas (EFD).

Ana Tuduri, coordinadora del Datysoc y partícipe de la creación del capítulo uruguayo explicó que esta idea surge con el objetivo de empezar a trabajar “en inclusión y género”.

Pornografía no consentida

Al ingresar a la página de Acoso.online, aparece a modo de título el concepto de “pornografía no consentida”. El término consiste en “el acto de revelar una imagen privada y sexualmente explícita a un tercero” sin consentimiento y se lo ha elegido en lugar de otras terminologías como “porno venganza” para enfatizar en el factor de la aprobación de la persona para su publicación.

Legislación y justicia

La plataforma también aborda el tema legislativo. “Nos encontramos que antes de la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en Género no existía un delito específico”, afirma Tuduri.

Además, la ley introduce el concepto de violencia de género que abarca a distintos ámbitos de la vida de la víctima en lugar de reducirse a uno como la violencia laboral o violencia doméstica. “La violencia de género en línea reproduce a la violencia de género estructural, no estamos hablando de algo distinto sino de una desigualdad que se reproduce”, dice Tuduri.

Si bien otros países de la región no cuentan con un delito específico a diferencia de Uruguay, una de las dificultades que existe en el país es el acceso a datos estadísticos sobre la difusión de imágenes no consentidas. Tras haber realizado un pedido de acceso a la información sin resultados, Tuduri afirma “hay un debe en cómo se están registrando los datos” porque no están desagregados de los demás delitos de violencia de género.

“A la hora de acceder a la justicia, muchas mujeres no hacen la denuncia por miedo. No olvidemos que la violencia digital tiene muchas veces amenazas o extorsiones previas”, dice. Los problemas a los que se enfrentan las víctimas van desde el miedo a la culpa o hasta el abandono de las redes sociales y los espacios públicos.

Acoso.Online

Muchas mujeres no realizan denuncias por miedo o culpa

La difusión no consentida de material privado se pena con seis meses de prisión a dos años de penitenciaría y puede aumentar en casos donde exista relación de afectividad aun sin convivencia, se lleve a cabo con fines de lucro o si la víctima es menor.

Brindar ayuda

Actualmente la página no cuenta con un servicio de atención personal en Uruguay. “Esa es una discusión que teníamos antes de sacar el capítulo de Uruguay. En realidad tanto Datysoc como el EFD no tiene la posibilidad de brindar apoyo o asesoramiento”, dice Tuduri.

De igual manera, Acoso.online cuenta con un chat de ayuda a través de Telegram donde las personas pueden hacer consultas a “una robot programada” para obtener información.

También se recomiendan recursos externos a la página para brindar ayuda como la “Guía de Seguridad Digital para Feministas Autogestivas” y las páginas “Ciberserguras” y “Cibermujeres”.

Desde Acoso.online en Uruguay, se busca a futuro trabajar en temas de ciberseguridad y ciberfeminismo. “Queremos ayudar a empezar a hablar de la autodefensa y de las medidas que se pueden tomar para proteger nuestros datos con herramientas de autocuidado”, dice Tuduri.