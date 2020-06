Actividades en familia según la reflexión de los niños

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En el capítulo seis llamado "Actividades en familia", los niños y los adolescentes contaron cómo fue la convivencia en el hogar. Además detallaron qué actividades realizaron en familia que antes por cuestiones de tiempo (ya sea por el trabajo de los padres/hermanos o por estar en la escuela/liceo) no podían hacer. Sin embargo y a pesar de estar entretenidos, la convivencia no resultó ser tan fácil y la mayoría mencionó que tuvo discusiones o peleas pequeñas con algún miembro de la familia. "Llega un momento que la 'familiera' se te va porque estás todo el día viendo a las mismas personas. Tengo dos hermanos más chicos, una bebé y un hermano de cinco años. Te querés matar" confesó Juana, de Canelones. Asimismo, Vicente, de Tacuarembó, dijo "yo peleo con mi hermano que tiene siete años (...) y con los chiquitos estoy más tranquilo. No digo que no lo quiera, los quiero a todos por igual".

La propuesta está vinculada con el ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU.