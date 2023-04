Alan Rickman: el actor de Harry Potter a quien Google le dedica su doodle

Este 30 de abril de 2023, Google celebra el 76º aniversario del nacimiento de Alan Rickman, el actor y director inglés que fue un mago en el mundo del entretenimiento y tuvo una trayectoria de casi 40 años. Rickman nació el 21 de febrero de 1946 en el oeste de Londres, Inglaterra.

Harry Potter, Die Hard, Love Actually—Alan Rickman worked his magic in every role he took on.



