Alcaraz: "Quiero llegar a la final y jugar contra Djokovic, es una motivación"

Carlos Alcaraz (2°) estuvo en rueda de prensa este sábado en vísoeras de lo que será el inicio del Australia Open, donde el murciano enfrentará a Richard Gasquet (76°) en lunes 15 de enero en primera ronda, y aseguró que su objetivo es ganar el primer Grand Slam de la temporada y desea enfrentar en la final a Novak Djokovic (1°).

"Es una motivación extra para mí. Soy un tipo ambicioso. Siempre quiero jugar contra los mejores jugadores del mundo para ver cuál es mi nivel. Obviamente es una buena prueba jugar contra él en lugares o en torneos en los que está casi invicto. Sí, busco llegar a la final y ojalá jugarla contra él. Sería genial obviamente. Pero sí, saber que aquí casi nadie es capaz de ganarle es una motivación extra, sin duda", señaló Alcaraz.

💪 Alcaraz: "Quiero llegar a la final y jugar contra Djokovic"https://t.co/cNHTreXiMN — Punto de Break (@PuntoDBreak) January 13, 2024

Sobre sus expectativas en el Australia Open, Alcaraz manifestó: "Estoy muy motivado, espero que sea tan buena como 2023. Me he preparado muy bien para este torneo. He mejorado los aspectos que no hice bien el año pasado. Este año creo que va a ser bueno. Dentro y fuera de la pista, todo el mundo puede mejorar algo. No soy perfecto".

En la rueda de prensa, el actual número dos del mundo acudió con Samuel López y su representante, Albert Molina, quienes serán sus entrenadores ante la ausencia de Ferrero: "Es duro no tener a Juan Carlos (Ferrero) porque viaja casi siempre. Sólo se pierde uno o dos al año. Tengo a Samu conmigo. Es un gran entrenador, entrenó a Juan Carlos. Tengo una gran confianza en él. Puedo aprender mucho de él", expresó el murciano.

En base a la decisión de no participar en ningún torneo previo al Grand Slam, Alcaraz comentó: "Acabamos la temporada muy tarde. Preferí tener vacaciones para recuperar mi cuerpo y mente. Está claro que prefiero tener una buena pretemporada, necesitamos cinco o seis semanas pero no tenemos tiempo. Preferimos esta vez venir directamente al Grand Slam".

En otra línea, el murciano comentó que estuvo mejorando aspectos de su juego desde su llegada a Melbourne: "La verdad es que no me acuerdo muy bien. Me he ido encontrando muy bien después de los entrenamientos. En la academia había hecho buenos entrenamientos, pero no es lo mismo porque aquí entrenas con los jugadores que vas a competir. He ido mejorando estos días. Físicamente me encuentro muy bien y tenísticamente también", aseguró. "Dentro de pista tampoco vamos a decirlo, pero fuera de la pista puedo decir que tengo 20 años y soy muy despistado. La puntualidad puede influir dentro de la pista. Hay que mejorar como persona, el orden y la puntualidad, todo relacionado con este tipo de cosas", concluyó.