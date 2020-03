Alfie sobre ajuste de tarifas: "El compromiso no se incumplió"

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo este miércoles en diálogo con Hora de Cierre de Radio Sarandí que el compromiso de campaña de no aumentar los impuestos o tarifas "no se incumplió". "Cuando uno mira la evolución de los costos de estos 15 meses, los precios al consumo subieron 11,75%, el dólar más de 20%... El costo promedio en general está largamente arriba de los aumentos. Largamente", consideró el economista.

El gobierno comunicó este miércoles en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva un aumento que regirá a partir del 1 de abril de las tarifas de UTE (10,5%), Antel (9,78%) y OSE (10,7%), así como una modificación en los descuentos que rigen para las compras con tarjeta de débito (pasará de 4 puntos del IVA a 2) y aquellas con tarjetas de crédito en restaurantes (de 9 puntos del IVA a 5).

El ajuste en las tarifas de Ancap se hará más adelante, ya que todavía se están promediando los precios a los que se compró petróleo para el primer semestre de este año (durante el gobierno anterior) y los que están negociando las nuevas autoridades para el segundo semestre, a raíz de la caída de los precios del crudo a nivel mundial.

Alfie explicó que la decisión de aumentar las tarifas de forma diferenciada tiene que ver con factores como la incidencia del dólar, así como los salarios y precios al consumo en general. Según dijo, el gobierno hizo el "mejor" cálculo que pudo, debido a la falta de información por parte de los Directorios de las empresas públicas, a excepción de Ancap, donde la presidenta Marta Jara desoyó el mandato del Frente Amplio de no entregar información a la OPP.

Leonardo Carreño

"Es lo mejor que pudimos hacer, porque no nos mandaron la información. Si hay una diferencia grande se corregirá, pero si es menor no hay sentido en corregir", señaló.

Alfie también dijo que cuando ingresó en la OPP vio "números enormes" respecto a las empresas públicas. "El último dato que me mostraron en la división de empresas públicas era que a principios de diciembre del año pasado las empresas mandaron un ejecutado real hasta octubre y una proyección para 2020 sin aumento de tarifas. Esa proyección daba déficit en todas las empresas", explicó.

El déficit de las cuatro sumaba $20.000 millones, es decir, unos US$ 500 millones, según los números que manejó el economista. En la conferencia en Torre Ejecutiva Alfie sostuvo que con esos datos "no hay posibilidad alguna de no adecuar los precios de venta de bienes y servicios". "La adecuación estrictamente por costos debió ser bastante superior. No se hace por un tema de competitividad, tampoco se recuperan estos meses de no aumento. Las empresas, de todas maneras, tampoco van a tener un resultado muy positivo este años", precisó el director de la OPP.