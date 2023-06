Alquileres y hoteles: la polémica entre anfitriones de alojamiento y operadores turísticos

Anfitriones de alojamiento a través de plataformas digitales defendieron su actividad y la calificaron como fundamental para contribuir con el turismo. En filas opuestas, los operadores turísticos sostienen que genera una competencia desleal.

Un grupo de anfitriones se presentó días atrás en la comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores para defender la actividad que realizan.

Uno de los voceros fue Aníbal López quien expuso que muchos de los anfitriones son jubilados y, por tanto, la actividad actúa como un complemento. “Entendemos que hacemos un aporte muy importante para una actividad fundamental para el país, como el turismo”, dijo.

La postura de los anfitriones es que ellos no compiten con el sector hotelero al desarrollar otra función. Sostuvo que mantienen un intercambio afectivo y personal con los turistas, además de brindar un servicio exclusivo.

Otra vocera fue Silvia Cobelli. También es jubilada. Contó que es propietaria de un apartamento pequeño en Montevideo, pero decidió mudarse a Canelones. Entonces luego de esperar un tiempo decidió alquilar el apartamento a través de Airbnb. Relató que viene mucha gente a su vivienda, tanto extranjeros como uruguayos que residen en el exterior.

Planteó que muchos eligen vivir algunas semanas en un apartamento porque se sienten más cómodos. También comentó que muchos profesionales que alquilan precisan una factura. “Yo no tengo empresa, no puedo hacer factura porque, además, soy jubilada. Por lo tanto, esas personas presentar una factura de la plataforma”, expuso.

Alquilar a través de la plataforma le permite ver el perfil del interesado, saber quién es y a qué viene. “Obviamente no soy empresaria. Si sale un proyecto que me complique la vida, que me obligue a registrarme o a formar una empresa, no alquilo más el apartamento”, dijo.

El proyecto mencionado es el que está a estudio en el Parlamento y que pretende regular las actividades de alojamiento en viviendas particulares.

Cobelli añadió que alquilar le permite tener un ingreso extra a la jubilación.

Javier Elseguer, otro anfitrión, también defendió la actividad. Ejemplificó con una huésped que venía a tener a su hijo a Montevideo. Agregó que cuando estaba llegando ingresó en trabajo de parto y quedó internada. “Le llevé las llaves hasta el hospital. No veo a ningún hotelero llevándole una llave a un hospital para que pueda hospedarse. Se hace un servicio diferente y las personas que hicieron este proyecto no lo conocen”, sostuvo.

El cuarto vocero fue Walter Nogueira. También relató un ejemplo. Tuvo el caso de dos argentinos que generalmente optaban por hospedarse en hoteles. En esa oportunidad querían ver el Desfile de Llamadas. Preguntaron al hotel si les podía comprar las entradas. Le pidieron plata y ellos explicaron que no podían enviar dólares a Uruguay. Lo contactaron, Nogueira les alquiló su apartamento, sacó las entradas, contrató un balcón y una azotea para un asado y los acompañó al desfile. Ya van cuatro años que los tiene de clientes.

Competencia desleal

En el turno de los senadores, la primera que se refirió a la actividad fue la exministra de Turismo, Liliam Kechichian. Indicó que hay diferentes opciones de alojamiento que no se contraponen sino que son complementarias. “El tema es la competencia desleal que siente el sector, y lo digo con propiedad porque trabajé mucho con la empresa Airbnb para que aportara a Uruguay. Es cierto que ustedes no son empresarios, pero esa empresa les resuelva desde la factura hasta otra cantidad de cosas, pero lo que no hace es aportarle a Uruguay.”, afirmó.

Esa plataforma, sin embargo, ha afirmado que sí realiza aportes. Por tanto, Kechichian señaló que la comisión deberá resolver pedirle esa información a la empresa.

Hoteles

López contestó que el grupo no podía responder por lo que hace la plataforma. Añadió que los anfitriones sí pagan, por ejemplo, la contribución inmobiliaria, a lo que Kechichian retrucó que esa obligación se tiene que abonar igual, alquilen o no a turistas.

Luego de los anfitriones ingresó a sala una delegación de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), que está a favor de la regulación.

La presidenta de la gremial, Marina Cantera, señaló que el canal digital posibilitó que el sector turístico crezca y se diversifique, sobre todo en el segmento del alojamiento. “Sin duda, ha crecido la economía formal, pero también la informal. Esa economía informal es la que hoy estamos viendo crecer a un ritmo que realmente se hace ensordecedor para el sector turístico”, sostuvo.

Cantera dijo que es necesario regular el alojamiento comercial. “Estamos hablando de alguien que comienza a hacer uso de un bien con habitualidad, con profesionalismo y en la búsqueda de un ingreso para su núcleo familiar, lo que es válido. Pero si se inicia un emprendimiento comercial debe estar amparado por obligaciones y derechos que corresponden a cualquier comercio”, concluyó.

El secretario general de Camtur, Mario D´Elía diferenció al propietario de una vivienda que la alquila temporalmente del que realiza la actividad con habitualidad y sin pagar impuestos. “No queremos perjudicar al (propietario) de la casita de Punta Negra ni a nadie que tenga alquileres por la temporada, porque muchas personas viven de eso. Estamos trabajando para que se apruebe un proyecto de ley para que no haya competencia desleal”, expresó.