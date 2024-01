Ancelotti: "Puede que el Real Madrid esté un poquito mejor, pero todo se iguala"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se presentó este sábado en la sala de conferencia de prensa para vivir la previa de la gran final de la Supercopa de España ante el Barcelona, lo que será la primera edición del año de El Clásico, y manifestó que "estamos bien. Con mucha tranquilidad en el equipo. Recuperados. Estamos ante el primer título de la temporada, un partido que todo el mundo quiere ver".

En base a la racha positiva que atraviesa su equipo, el italiano dijo: "La Supercopa es una competición que termina mañana. Es un título importante para la imagen del club. El Clásico iguala todas las cosas. Puede que el Real Madrid esté un poquito mejor, pero todo se iguala. El Real Madrid no juega por revancha. Sale a tope por la exigencia de este club. Respetamos al rival, que nos ganó el año pasado, pero el hambre siempre es el mismo. Es una ilusión preparar este tipo de partido, porque lo ve todo el mundo. Hay muchos factores, físico y emocional. Hay preocupación también por hacerlo bien".

También se refirió a las modificaciones que realiza en los partidos y la importancia de los mismos: "Los partidos se preparan con 11 jugadores. Nunca pienso antes qué cambios voy a hacer. Cada partido cambia, detalles, dinámica... Es complicado pensar en un cambio preventivo. A no ser por una lesión, como con Vinicius. En un partido como el de mañana no pienso antes los cambios. Luego por cansancio, cambio de estrategia o porque un jugador lo está haciendo mal, cambio. Confío en que los que están en el banquillo están preparados, en el Madrid siempre lo están", señaló.

Por otro lado, Ancelotti alcanzó los 263 partidos sentado en el banco de suplentes del Real Madrid e igualó la marca de Zinadine Zidane: "Ha sido el mejor futbolista que he visto en los entrenamientos. Increíble lo que hacía. Me ha dado mucho como asistente. Conocía muy bien al club. Me ha ayudado mucho para adaptarme al fútbol español. Los títulos están en la valija, los miras, tienes recuerdos, pero lo importante es el día después. El jueves tenemos otro partido", expresó.

Carleto también tuvo tiempo de elogiar a Xavi, entrenador del Barcelona: "Está haciendo un trabajo óptimo. No tiene la experiencia que tengo yo, porque es muy joven. Su trayectoria es muy buena, le ayuda ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. La idea de cómo veía él el fútbol, le está ayudando", dijo.

Sobre un posible once inicial, el italiano mencionó que "Carvajal está bien. Ha necesitado un día más de descanso. Va a jugar sin problema. Ya he decidido quién va a jugar en la portería, pero no lo voy a decir. Agradezco vuestra preocupación por la portería, pero no os preocupéis. Hemos fichado a Kepa y ha sido titular. La lesión le hizo dejar de jugar y el suplente, ha merecido seguir jugando. Siento que a partir de ese momento no puedo decir quién es el titular. Lo importante es que lo entiendan los dos. Y lo han entendido".