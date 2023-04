Ancelotti ve a Álvaro Rodríguez como “recambio natural” de un crack de Real Madrid y eso complica que esté con la sub 20

El delantero juvenil uruguayo Álvaro “Toro” Rodríguez es considerado como “el recambio natural” de una crack de Real Madrid, su club, para el entrenador del equipo, el destacado técnico italiano Carlo Ancelotti, lo que complicaría su presencia en el Mundial sub 20 con la selección celeste.

Así lo afirmó el representante del atacante, Alejandro Camaño, quien señaló que el DT ve al atacante nada menos que como el suplente de un histórico del equipo.

“Ancelotti considera a Álvaro el recambio natural de Benzema”, dijo el empresario a 100% Deporte de Sport 890.

Álvaro Rodríguez y Carlo Ancelotti

El francés Karim Benzema, de 35 años, es goleador y figura de Real Madrid, y es el actual ganador del Balón de Oro.

“Los clubes tienen sus intenciones”, indicó Camaño. “Ancelotti considera a Álvaro recambio natural cuando le sucede algo a Benzema”, agregó.

El primer equipo de Real Madrid tiene como gran objetivo la Liga de Campeones, certamen en el que se encuentra en semifinales, donde se medirá ante Manchester City.

Álvaro Rodríguez y Busquets

Álvaro Rodríguez complicado para el Mundial sub 20

Las declaraciones del empresario se dan en medio de las dificultades de la selección uruguaya sub 20 en las tratativas para contar con el Toro en el inminente Mundial de Argentina (20 de mayo al 11 de junio), para el que los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas.

Además de ser considerado en el plantel de Ancelotti por si le llega a pasar algo a Benzema, el uruguayo juega en el equipo filial merengue, el Real Madrid Castilla, que también está peleando por un objetivo en estas semanas.

EFE

Álvaro Rodríguez

“Y el Real Madrid Castilla está en posición de ascenso a Segunda A, que hace tiempo no se logra en ese club”, indicó Camaño, contando otro motivo por el que los blancos no verían con buen ojo ceder a su delantero.

“En cantidad de minutos (con el primer equipo madridista) no es importante lo que suma pero está en el mejor club del mundo y su cotización internacional es tremenda con sólo 18 años. Llegó del Sudamericano, debutó, marcó un gol, realizó asistencias...”, dijo el representante.

Además, el futbolista está en medio de una lesión. “Actualmente Álvaro tiene una pequeña, muy mínima rotura en la zona del isquiotibial. Paró el fin de semana anterior y ya en estos días se va a reintegrar de a poco en los trabajos”.

Aún lo quieren en España

El empresario de Álvaro Rodríguez reconoció que en la selección española aún mantienen la ilusión de que juegue en la absoluta.

@Uruguay

Álvaro Rodríguez con la selección

El jugador es nacido en España, pero optó la celeste y jugó el reciente Sudamericano con la celeste.

“A Álvaro no hay que convencerlo de nada”, dijo Camaño. “Se vino maravillado luego del Sudamericano. Lo que produce Uruguay en la gente es fantástico y me encantaría que juegue el Mundial Sub 20. Él es feliz estando con Uruguay, más allá de que la selección española sigue insistiendo en contar con él”.