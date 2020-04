Antel rechazó pagar contrato por casi US$ 3 millones para transmisión de Juegos Olímpicos

Aunque los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospusieron por 1 año (julio de 2021), el Directorio de Antel resolvió este jueves por unanimidad no seguir adelante con la opción de un contrato por casi US$ 3 millones para tener los derechos de transmisión por streaming a través de Vera.

Según informaron fuentes del ente a El Observador, dada la situación de emergencia sanitaria del país por el coronavirus, no se vio conveniente destinar recursos para ese contrato, que incluía un monto inicial de US$ 2,25 millones, además de otros US$ 500 mil adicionales cuando el evento deportivo comenzara a rodar. Vera es el portal de streaming que utiliza Antel para transmitir contenido audiovisual en vivo por internet.

Por otro lado, las fuentes indicaron que el contrato que ofrecía la estadounidense Baral Group "no era de lo más atractivos" para la empresa. Por ejemplo, de seguir adelante, Antel no se aseguraba la exclusividad de ser el único operador por streaming para la transmisión de los Juegos y tampoco podía comercializar esos derechos.

El Directorio de Antel está actualmente integrado por su presidente, Guillermo Iglesias, su vicepresidente Daniel Fuentes (FA) y el director Gustavo Delgado (PN). Estos dos últimos cargos se mantienen de la gestión anterior porque todavía no está cerrada la negociación de la coalición para completar las direcciones de las distintas empresas públicas.