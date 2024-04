Apple tuvo su peor trimestre en 10 años: pierde al mercado chino y se queda atrás con la IA

Era el tercer viaje de Tim Cook, el CEO de Apple, a China en un año.

Con ese despliegue fastuoso e impactante que adoran los asiáticos, la ocasión era inaugurar el nuevo local de Apple en el corazón de Shanghai.

Se habían invertido u$s 11.600 millones y por su escala, sólo es menor al emblemático y glamoroso outlet de la Fifth Avenue en Nueva York.

En el hub financiero de Shangai, donde Apple tiene ocho locales (además de otros 47 en 24 ciudades chinas) todo eran sonrisas congeladas, torpes reverencias occidentales y selfies de fans exaltadas que adoran la marca pero ya no la compran.

China precipitó en gran parte esta declinación de la firma. Es el principal mercado extranjero de Apple, es además crítico en la cadena de valor productiva.

Para 2023, Apple había logrado por primera vez liderar el mercado de smartphones con un 17,3% de market share.

Luego, todo se vino abajo. En las primeras seis semanas del 2024, las ventas de iPhone se hundieron 24% en relación a un año atrás.

La participación de Apple se fue desintegrando hasta perderse detrás de marcas como Vivo, Huawei y Honor.

Los envíos de teléfonos a China cayeron 39% en enero y 33% en febrero. Además, el mercado chino se contrajo un tercio por la creciente reticencia a gastar en productos discrecionales.

No tan magnífico

Apple, uno de las acciones tecnológicas conocidas como los ”Siete Magníficos” de Wall Street, acaba de cerrar su peor primer trimestre (-12%) en relación al S&P500 (+10,2%) y al Nasdaq (+10,9%) en más de una década (desde 2013).

La caída significó la pérdida de más de u$s 300.000 millones en capitalización de mercado, lo que hizo que Apple cediera su lugar a Microsoft como la empresa estadounidense más valiosa.

El retroceso en medio del rally deja a la acción en niveles que empiezan a hacerla ver barata en relación a sus pares y a atraer a los “dig-buyers”, los que compran cuando creen que los papeles tocaron fondo.

Ahí el peligro reside, según señalan los analistas técnicos, en cruzar el soporte crítico de los u$s 165, un mínimo registrado en octubre del que no está lejos, cuando todo el mercado en realidad marcó sus valores más bajos.

Cruzar esa barrera habilitaría más bajas, cuando por ahora viene manteniéndose en el rango de u$s 165- u$s 200.

Quienes ganaron a lo grande fueron quienes apostaron contra Apple. Quienes hicieron posiciones cortas o los “short sellers”. En el mercado es posible invertir en contra de una empresa, es decir, ganar si a la empresa le va mal.

Apple fue la segunda posición corta más rentable este año. Dejó ganancias por u$s 2.400 millones y si bien la cantidad de posiciones abiertas bajó respecto a los niveles alcanzados este año, tampoco cambió demasiado.

No es una gran señal con semejante incentivo para deshacerlas y llevarse ese dinero a casa.

Inteligencia artificial

No hacía tanto Apple deslumbraba con cada una las nuevas funciones o detalles de diseño que sumaba a sus teléfonos convertidos en objetos culturalmente poderosos, identitarios, casi simbióticos a veces.

Pero sin darnos cuenta las cosas cambiaron y ahora la historia que quiere contar la tecnología pasa por la inteligencia artificial (IA).

Si bien es cierto que hay ciertas dudas sobre cuánto pueda durar esta euforia, basta ver la explosión de 84% de Nvidia en la bolsa este año.

Para peor, la primera nueva categoría de productos que lanza Apple en casi una década, el Vision Pro headset (dispositivo de realidad mixta que incluye lentes y auriculares, hasta tres veces más caro que los de realidad virtual o aumentada en el mercado), no se espera que contribuya demasiado al crecimiento por años.

A su vez, Apple finalmente descartó hace poco su largo esfuerzo invertido en construir un auto eléctrico.

Los ejecutivos de Apple aseguran, sin embargo, tener grandes planes basados en AI. Pero hasta ahora, dicen los inversores, no mostraron nada ni nadie vio nada.

Apple y Alphabet están conversando para obtener la licencia de Gemini, el set de Google de modelos AI generativos para potenciar algunas nuevas funciones del iPhone.

Cook anticipó que habría grandes noticias sobre el tema en la conferencia anual de la compañía para los desarrolladores de software (10-14 de junio).

Microsoft, que incorporó ChatGPT, gracias a su alianza con OpenAI, a productos como su software Office, ya está empezando a impulsar el crecimiento de sus ingresos.

La compañía de Bill Gates hoy tiene un valor de mercado de casi u$s 3.100 millones versus los u$s 2.700 millones de Apple. Nvidia no está tan lejos con u$s 2.200 millones.





Ventas estancadas

Apple no sólo dejó de crecer. Sus ingresos se achicaron cada trimestre del último año fiscal. Para ponerlo en perspectiva, se expandieron 33% en 2021.

Las ventas cayeron 2%, aunque se proyecta que avanzarán al menos un 3% este año.

En el caso de Nvidia se prevé que treparán un 79% en este año fiscal, mientras que Microsoft verá un incremento del 15%, según Bloomberg.

Además, la valuación de Apple se vio muy golpeada, pese a que dos años atrás, cuando el sector sufrió, fue una de las acciones que mejor soportó el embate.

Apple está valuada a unas 25 veces sus ganancias proyectadas a 12 meses, contra 30 veces el último verano. Para tener una idea, es la valuación que el mercado hace de Walmart.

Microsoft, en tanto, está “priceada” a 32 veces sus ganancias y Nvidia, a 35 veces.

Este año, además, ciertas extravagancias en las compensaciones se dejaron de lado. Tim Cook registró un recorte del 36% en su paquete de compensación anual, una reducción de u$s 49 millones.

La compensación quedó así en u$s 63,2 millones, una cantidad en comparación con los u$s 99,4 millones del 2022.

Fueron las recomendaciones realizadas por los propios accionistas -y la sugerencia de Cook- la que derivó en esta moderación de los ingresos.

Vigilancia regulatoria

Como remate, Apple viene sufriendo un fuerte escrutinio regulatorio.

Recientemente pagó una multa de u$s 2.000 millones a la Unión Europea luego de una investigación que alegaba que bloqueaba a rivales de streaming de música en sus plataformas.

En EE.UU., el Departamento de Justicia está cerca de presentar una demanda antitrust luego de cinco años de armar el caso.

Acusa a Apple de imponer limitaciones de software y hardware en iPhones y iPads para impedir la competencia de rivales.

Y finalmente, Cook acaba de llegar a un acuerdo en una demanda colectiva por la que pagó u$s 490 millones.

Un grupo de inversores se sintió confundido por comentarios del ejecutivo durante una llamada con analistas en la que se refería a la fortaleza de la demanda del iPhone en China.

Pero Apple tiene todo para volver. La compañía cuenta con más de u$s 170.000 millones de cash en su balance y un ingreso neto que este año se espera que supere los u$s 100.000 millones.

Eso le da recursos para entrar a nuevos mercados y seguir pagando a sus accionistas vía dividendos y recompras de acciones.

Pero no se trata sólo de un rebote bursátil. Es volver con algo que deslumbre, como en los viejos tiempos. Crear esa expectativa. Quizás Steve le impregnó a la empresa ese carisma, muchas veces adusto, pero carisma al fin de visionario.