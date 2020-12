Archie, Meghan y Harry en su primera postal de Navidad lejos de la corona británica

En la postal, que es una ilustración realizada a partir de una foto real por la madre de Meghan, Doria Ragland, los duques de Sussex aparecen desde su jardín en California.

“Les deseamos muy feliz Navidad y un próspero año nuevo”, dice la tarjeta, que fue compartida por la protectora de animales Mayhew, con la que la duquesa colabora en el Reino Unido.

Se trata del segundo saludo navideño de la pareja junto a Archie, quien este año está notoriamente crecido. En 2019, el mensaje de Harry y Meghan fue compartido a través de la asociación benéfica Queen's Commonwealth Trust, que apadrina el príncipe en apoyo de los jóvenes de los 53 países de la Commonwealth de los que la reina Elizabeth, su abuela, es cabeza del Estado.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl