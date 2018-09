Argentina no logra frenar devaluación y en Uruguay el dólar se vende a $ 33,50

El Banco Central de Argentina (BCRA) vendió US$ 358 millones de dólares este martes en dos subastas lanzadas para buscar frenar la debilidad del peso argentina, en momentos de una fuerte desconfianza entre los inversores de que el gobierno logre los nuevos objetivos de reducir el gasto público. Precisamente, las primeras noticias que llegaron desde Washington no fueron del todo alentadoras para aplacar las aguas.

Un portavoz del Fondo Monetario Internacional declaró este este martes que es muy pronto para comentar sobre los detalles o un cronograma de un nuevo acuerdo entre el organismo y Argentina, poco antes de una reunión entre la directora gerente del FMI y del ministro de Hacienda del país sudamericano. El portavoz, hablando a la salida de la sede del FMI en Washington, aseguró que el encuentro entre Christine Lagarde y Nicolás Dujovne se produciría sobre el fin la jornada de este martes.

Ante el salto inicial que llevó al billete a superar los 39 pesos argentinos en el mercado único y libre de cambios y los 40 pesos argentinos en los bancos privados de la City, el Banco Central (BCRA) decidió subastar US$ 100 millones a las 12 del mediodía de los que adjudicó su totalidad a 39,12. Lejos de responder a la baja, tras la intervención el dólar mayorista saltó de los 39,08 a los 39,30. Ante la reacción poco favorable, la autoridad monetaria anunció una nueva subasta de hasta US$ 400 millones que realizó 3 minutos antes del cierre para lograr un efecto enfriamiento sobre el final. Adjudicó US$ 258 millones a 38,91 y logró que la divisa cerrara a 38,88, lo que representó sin embargo una suba de 1,48 respecto al lunes.

En tanto, el dólar minorista mostró un comportamiento similar, sumó hasta 2 pesos y tocó los 40 en las pantallas del Banco Nación (BNA), que suele ofrecer una de las cotizaciones más bajas del mercado. Pero la última intervención del Central logró que el billete recortara la suba y cerrara a 39,50, un avance de 1,50 respecto al lunes. El peso se depreció un 2,18%, para acumular en septiembre una caída de 5,25% e incrementar el derrumbe al 52,24% en 2018.

Un equipo de funcionarios de Argentina comenzó este martes las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de cerrar un nuevo acuerdo que contemple el adelanto de los recursos establecidos en un pacto anterior, en un intento por superar las turbulencias financieras que sacuden al país.

Operadores coincidieron en que la moneda del país austral está entre las de peor comportamiento en el año, afectada principalmente por la turbulencia interna y empujadas además por la volatilidad externa ante la debilidad de monedas emergentes como las de Turquía, Sudáfrica y Brasil.

Sexta suba consecutiva en Uruguay

En la plaza financiera uruguaya el dólar interbancario avanzó 0,8% este martes para cerrar en promedio a $ 32,71, mientras que la última operación a través de Bevsa se pactó a $ 32,75. El Banco Central volvió a tener un rol activo para contener el avance del billete verde con compras por US$ 103,6 millones de un total operador por US$ 151,7 millones. Además, la autoridad monetaria realizó ventas a futuro (forward) del billete verde por otros US$ 10 millones. Con la operativa de este martes, en apenas cinco sesiones consecutivas vendió US$ 496 millones de sus reservas para contener el avance del billete verde en la plaza local.

El presidente del BCU, Mario Bergara, declaró el viernes que la estrategia de participar en el mercado de cambios no ha variado en una década y defendió así la intervención. “¿A cuánto se hubiera ido (el dólar) circunstancialmente? Y yo qué sé. Y tampoco lo queremos saber porque no era una cuestión sustentable que el dólar se fuera a $ 36 o $ 40 y quedara por allá; seguimos reivindicando el manejo monetario y cambiario con los mismos criterios de los últimos años”, afirmó.

En tanto, en la pizarra del Banco República (BROU) el dólar avanzó 24 centésimos en la punta vendedora este martes para quedar en $ 33,40, mientras que la compra cerró en $ 32. Empero, en los cambios privados la divisa se vende en un rango de $ 33,50 a $ 33,60.

El dólar acumula una racha al hilo de seis jornadas consecutivas al alza donde se apreció casi 3% y 13,6% en lo que va del año.