Artur Mas: "El proyecto independentista no tiene condiciones para salir adelante"

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, considera que el "el proyecto independentista hoy no tiene las condiciones para salir adelante", aunque puntualiza que "eso no quiere decir que no las vuelva a tener en el futuro", y apuesta por lograr un concierto económico para Cataluña.



En una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, Mas define el actual escenario político catalán y español como "una gran oportunidad", de esas "que pasan muy de vez en cuando, y se tiene que aprovechar" para "hacer lo que ya se está haciendo", negociar.



Explica el expresidente que Junts podría haber hecho otra cosa si Carles Puigdemont hubiese optado por hablar solo de un referéndum en Cataluña, lo que a su juicio hubiera sido "coherente", pero frente a esa opción, "se ha investido a Pedro Sánchez". "Si el independentismo estuviera preparado para dar el paso definitivo -confiesa- yo no habría recomendado investirle".



"Pero, con el desbarajuste que tiene el proyecto independentista ahora -continúa-, no podemos castigar al país durante los próximos años escondiendo las incapacidades del independentismo y haciendo ver lo que no es, gesticulando excesivamente de cara a la galería".



Mas remacha su visión de la situación con la conclusión de que "el proyecto independentista hoy no tiene las condiciones para salir adelante".



El expresidente apuesta, en este escenario, por aprovechar la representación que se tiene en el Congreso, aunque la presencia en el Parlament no sea mayoritaria, para aprovechar la "capacidad de influencia en Madrid, porque allí se toman muchas decisiones importantes que afectan a Cataluña".



Respecto a la última reunión de los presidentes Pedro Sánchez (PSOE) y Pere Aragonès (ERC), celebrada esta semana, Mas "reitera": "Quien diga que la independencia se resolverá en los próximos cuatro años, o no ve la jugada o engaña. Tenemos una oportunidad de oro, y si eso requiere reunirse tantas veces como sea necesario con Sánchez, se tiene que hacer. Y no pasa nada. Hay que sacar todo el jugo posible de la coyuntura".



A su juicio, estamos en la etapa del "postprocés" una vez cerrado el "procés". "Y creo que es mejor que sea así" porque en los últimos diez años "no hemos conseguido los objetivos que nos propusimos" y "tenemos que aprender las lecciones", admite.



"Tal y como lo hemos conocido, el procés ya está. Eso no quiere decir que la aspiración soberanista se acabe", apostilla.



"La investidura -a su juicio- ha estado muy centrada en la amnistía y los mecanismos de verificación" pero ahora "algunos esperamos con deleite que en los próximos meses, además de eso -no en contraposición-, tengamos un cesto bien lleno, no de peces, de cosas que beneficien al país más allá de si los beneficiados son independentistas o no".

EFE