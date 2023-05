Así fue el primer día de El Observador 107.9: "No hay nada más lindo que el camino de empezar algo nuevo"

"Estamos haciendo realidad un sueño loco. Demasiado audaz: una radio omni plataforma y circular, local y al mismo tiempo global, con voces fuertes y la mejor música de los 80, los 90 y los 2000. Feliz día del trabajador. Y gracias por estar del otro lado. No hay nada más lindo que el camino de empezar algo nuevo".

Con esas palabras el periodista Luis Majul abrió su programa en el El Observador 107.9, la emisora que se estrenó este lunes 1° de mayo y que pertenece al grupo de medios El Observador en América, en el que se busca consolidar su presencia en la región y avanzar en su compromiso de crecimiento, con el objetivo de convertirse en uno de los medios más relevantes en la región.

En la editorial con la que abrió el programa Majul 107.9, que va de 13 a 16 horas, el periodista repasó su vida personal y su carrera -"escribí 12 libros, un guión para una serie, produje una película con Mariano Cohn y Gastón Duprat, fundé un sello editorial, Margen Izquierdo y ayudé, en parte, a hacer de La Nación + algo de lo que está siendo hoy"- y agradeció a quienes hicieron realidad la nueva radio, "en especial de Gabriel Hochbaum y Gerardo Whertein, estamos haciendo realidad un sueño loco".

Majul también emitió el saludo del expresidente Mauricio Macri: "Felicitaciones por el lanzamiento de El Observador que sin duda llega en un momento bisagra para la Argentina. La tarea que ustedes hacen es indispensable. Es imposible pensar la democracia moderna sin periodismo. Por eso mi compromiso con la libertad de prensa es total y por eso celebro la creación de nuevos espacios como este donde los argentinos puedan expresarse libremente. Este proyecto llega en el momento justo. Argentina está lastimada, está herida pero está preparada para profundizar las oportunidades que se abren", señaló el expresidente.

Además, tuvo como entrevistado al cineasta Juan José Campanella, quien se refirió a la situación del país: "En Argentina ya no damos más y hay una gran frustración y dolor", y afirmó que "la gente conecta con Milei desde el enojo, aun sin conocer las propuestas".

Otro de los estrenos importantes fue el de Yanina Latorre que con su programa, Yanina 107.9, estará de 16 a 18 hrs. En el comienzo del programa, la panelista charló con su esposo, Diego Latorre que se desempeñara como columnista de su programa. "Yo llegué a la tele siendo la esposa de Diego Latorre y hoy mi marido trabaja gracias a mi", bromeó Yanina en una ida y vuelta jocoso con Diego.

Pero aparte de ese ida y vuelta, el programa se estrenó con un entrevistado especial: el conductor Marcelo Tinelli, que desembarcará en la pantalla de América este 2023. "Estoy muy contento, muy entusiasmado, muy motivado, muy agradecido por esa oportunidad, que no la esperaba en este momento de mi vida, porque no pensé que me iba a agarrar con tantas ganas. Me gusta porque América es un canal que siempre va para más, que quiere crecer. Me gustó el desafío y vamos para adelante", señaló Tinelli que adelantó que el Bailando por un Sueño comenzará en julio.

"Vamos a tener un gran elenco, con 16 o 18 parejas. Y vamos a hacer, mínimo, 100 programas. También vamos a tener una alfombra roja y se van a hacer cosas diferentes", agregó, y confirmó que ya tiene cerrado el jurado para el certamen, el cual estará integrado por Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito. “Es el jurado más efectivo que tuvimos, el jurado que sale de memoria y que entiende perfectamente lo que es el juego de un reality. Esto es un show, no va a ganar el eximio bailarín, porque sino tendríamos que hacer el casting en la escuela del teatro Colón. Ellos lo entienden como nadie, lo entendieron durante años”, dijo.

Por su parte, en la mañana, en el programa Trebucq 107.9, conducido por el periodista Esteban Trebucq, uno de los entrevistados fue el candidato a presidente de la Nación, Javier Milei. El candidato por la Libertad Avanza habló sobre las próximas elecciones y aseguró: “Estamos convencidos de que entramos al balotage, vamos a ganar sin importar quien está del otro lado, vamos a llegar a la presidencia e iniciar la reconstrucción de la Argentina”.

“Argentina está en un proceso de degradación moral, es una sociedad violenta y saqueadora”, sentenció.