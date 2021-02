Así funciona la app Coronavirus UY para la campaña de vacunación contra el covid-19

La aplicación Coronavirus Uy se actualizó en una nueva versión y su novedad sobresaliente es un apartado que dice "Vacunación" y permite acceder a links para conocer si la persona está habilitada para recibir la inoculación o no.

En este lugar aparecerán tres botones: "Agenda Web", "Agenda por WhatsApp" y "Agenda telefónica". En el primer sitio, la persona va a ingresar a un sitio web del Ministerio de Salud Pública en donde dirá "Agendarse en línea". Luego, abre otro sitio web que le pide al usuario comprobar si está habilitado para recibir la inoculación o no. En caso de que sí lo esté, le permitirá elegir una serie de lugares y horarios para recibir la primera dosis. Si no lo está, el sistema le dirá que no está entre los grupos prioritarios para esta primera etapa.

Captura

Así luce el apartado sobre la vacunación en la app Coronavirus UY.

Nicolás Jodal, uno de los desarrolladores de la app, dijo que Coronavirus Uy no tiene un sistema interno para registrarse a la vacunación dentro de la propia herramienta. Todo deriva al portal web del MSP

Hasta ahora hay 180 mil cédulas habilitadas en el sistema y recordó que unas 1,4 millones de personas descargaron la herramienta.

Al recibir la primera dosis, los vacunados quedan automáticamente agendados para recibir la segunda, que se deberá aplicar a los 28 días. Esa información aparecerá en la app, que también lanzará una alerta días antes para recordarle que tiene agendada la segunda etapa de la dosis.

Jodal indicó que las personas vacunadas podrán declarar los efectos secundarios que han padecido tras recibir la inyección. Esto es un aspecto muy importante para los epidemiólogos y el comité que estudia las vacunas para conocer todas sus características.

Tras la segunda dosis, contó Jodal, dirá cuánto tiempo de inmunidad tiene la persona contra el covid-19 y aparecerá un la app certificado que tendrá validez oficial. Para asegurarse de que es un documento que no se puede alterar, Jodal indicó que cuenta con la criptografía necesaria para asegurar que ese certificado es de esa persona y no de otra. Por ello, le incluirán, por ejemplo, un código QR.

"Lo que dice el certificado digital que la persona que tiene determinado número de cédula está vacunado. Vos podés tener el celular de otro, pero alguien tiene que validar físicamente que ese celular es de esa persona. Por eso, te van a pedir la cédula y chequear la persona como cualquier otro procedimiento", comentó.