Ataques de perros, eutanasia o eliminación y un "sabor amargo" en los productores

Productores agropecuarios se reunieron este sábado con representantes del gobierno y de protectoras animalistas para hablar sobre seguridad rural, bienestar animal y ataques de perros. Tras el encuentro, en Tacuarembó y en el marco del 105° Congreso de la Federación Rural (FR), uno de los participantes, el agricultor y ganadero Emilio Mangarelli, dijo a El Observador: “Uno tiene un sabor amargo de cómo quedó la reunión”.

La instancia de diálogo, en la que participaron representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y de la Dirección Nacional de Seguridad Rural (DNSR), se desarrolló en el mencionado congreso, que se desarrolla en las instalaciones de la Asociación Rural de Tacuarembó (ART).

Entre varias actividades consideradas en el programa, la mencionada era una de las de mayor relevancia.

Mangarelli sostuvo que fue muy buena la oportunidad para que las federadas (entidades distribuidas en todo el territorio y que conforman la FR) pudieran intercambiar con el gobierno. Según destacó, se sintieron escuchados, y eso es valorado, pero resaltaron que se necesita una solución urgente al tema, porque preocupa, así como preocupa la postura de algunos sectores vinculados al mismo.

Eutanasia de perros

La directora general del MGAP y presidenta de la CNSR, Fernanda Maldonado, sostuvo que el intercambio fue muy productivo. Según dijo, algunos productores manifestaron “la necesidad de eutanasiar animales”, porque no creen que el tema se solucione únicamente con chipeo y castración, “pero hoy las estrategias que lleva adelante el INBA son claras”.

Sobre eso, Mangarelli mencionó: “Ahora utilizan la palabra eutanasia, lo que me parece una barbaridad, por lo que significa una eutanasia. ¿Cómo van a hablar de eutanasia de perros? Creo que estamos equivocados”. El productor destacó su preocupación por la postura de algunos actores del sector, como por ejemplo de la academia. En ese sentido resaltó que días atrás el presidente de la Academia de Veterinaria contó acerca de camionetas de capturas de perros que vio en España que contaban con aire acondicionado. “Entonces, ¿qué necesitamos para rescatar a la gente que está en la calle en Uruguay? Uno sale con un sabor amargo de lo que se piensa en las academias y de lo que piensan las ONG's”, agregó.

En el encuentro, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, aseguró que el Estado no puede salir a capturar y matar perros, y sobre eso Mangarelli se preguntó: "¿Por qué no?, si cuando existían las perreras municipales se hacía captura, y si no se reclamaba el animal se hacía la eliminación”.

El dato

El Código Rural ampara al productor que mate al perro o a perros, pero solo si los encuentra y elimina dentro de su establecimiento mientras están atacando a sus animales, como sucede frecuentemente con los ataques de perros sueltos o jaurías a los ovinos.

"Estamos mejor que hace 15 años"

Los productores expresaron la necesidad de que se entienda desde las instituciones y el gobierno la realidad productiva y social de las zonas rurales y los poblados del interior, donde los perros sueltos no solo son un problema para la producción, sino también para personas que sufren ataques y tienen accidentes.

Desde el gobierno se les pidió tiempo para acercarse a las soluciones, y Mangarelli sostuvo que desde la parte productiva se entiende la necesidad de tiempo para trabajar, pero preocupa cuánto será ese tiempo.

“Estamos mejor que hace tres años. Los anteriores gobiernos no tocaban estos temas. El Frente Amplio, en 15 años no hizo absolutamente nada, al revés. Ahora vamos por buen camino, pero necesitamos más celeridad”, indicó.

#AHORA la directora del #MGAP @mfmaldonado_ junto con la presidente del @INBA_uy Marcia del Campo conducen la Mesa Abierta sobre bienestar animal en el Congreso de la @federacionrural⬇️ pic.twitter.com/gd5Yvv8Oif — MGAP (@MGAPUruguay) May 28, 2022

La directora general del MGAP destacó los trabajos que viene realizando el INBA en el marco del Programa Nacional de Control de la Reproducción Canina y sostuvo que es muy necesario que los productores denuncien los ataques.

El comisario Willard González, titular de la DNSR, por su parte coincidió en lo anterior e informó que en el último tiempo han aumentado las denuncias por ataques de perros a majadas.

Según dijo, siempre está a la orden para reunirse con los productores cuando lo necesiten, dado que en el diálogo con ellos es cuando se entiende la realidad que los afecta.