Avril Lavigne vuelve al ruedo tras seis años de silencio discográfico

Head Above Water es el nombre del nuevo disco de Avril Lavigne (34 años), que se lanzó este viernes 15 de febrero. Se trata del regreso a las canchas de la cantante canadiense que desde hace seis años se sostenía en silencio discográfico.

Nombrar canciones como Complicated y Happy ending equivale a viajar por el túnel de la nostalgia para toda una generación que siguió de cerca la música de Lavigne a principios de siglo. Por eso, que ahora saque un disco y retome su carrera musical luego de pasar por una crítica enfermedad, es una excelente noticia para muchos.

Con su rebeldía característica, la cantante irrumpió con un pop punk comercial a modo de antítesis de Britney Spears desde 2002, cuando a sus 17 años sacó su primer álbum Let Go, con exitosos temas como I am with you y Sk8r Boi.

Lavigne luchó contra la enfermedad de Lyme –que adquirió por una infección bacteriana– y se alejó de la música por un tiempo. Pero en setiembre de 2018 regresó con el single Head Above Water y publicó una carta en su sitio web donde contó sobre el duro momento que atravesó.

"Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se apagaba", manifestó la cantante en aquel momento. "Sentía que me estaba ahogando, que me hundía bajo el agua y necesitaba salir a por aire", agregó.

La cocina de este nuevo álbum tuvo mucho que ver con el proceso de recuperación que vivió Lavigne y en setiembre lo destacó. "Pude convertir esa pelea en música de la que estoy realmente orgullosa. Escribí canciones en mi cama y en el sofá, y grabé allí también", dijo.

Este viernes la cantante manifestó su alegría en a través de sus cuentas en redes sociales por el lanzamiento de Head Above Water. “Estoy muy emocionada de que todos lo escuchen”, escribió en varias publicaciones seguidas de Instagram donde compartió segundos de distintas canciones que integran el disco.

Y en tiempos de memes, el regreso discográfico de Lavigne también fue motivo de revuelo en diversos tuits de seguidores que celebran su nuevo trabajo.

Lo nuevo de Avril Lavigne me tiene así. Gracias mujerrrr pic.twitter.com/LtpMSp4P5H — nicolás* (@b_nicolas1) 14 de febrero de 2019

Che, está muy bueno "Head Above Water", el último CD de Avril Lavigne. pic.twitter.com/mfsCQvGh82 — Tino (@CMartinAlanis) 15 de febrero de 2019