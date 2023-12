Bailando 2023: ¿Quién fue la nueva eliminada del certamen?

El programa arrancó con la revelacion de la lista de sentenciados: Alexis El Conejo Quiroga, Romina Uhrig, Lali González y Noelia Marzol, quienes fueron seleccionados por la votación de sus compañeros.

En este contexto, Moria Casán generó un giro significativo en la competencia, brindando una segunda oportunidad a la pareja conformada por Noelia Marzol y Jony Lazarte. Moria, al justificar su elección, resaltó la figura predominante de Lazarte: “Perdón, Jony, te nombré a vos y no a Noelia porque si bien ella es una figura y vos sos el bailarín, aquí la figura predominante sos vos, para mí, porque estuviste desde el primer momento con todos los ensayos, con todo lo que implica el cambio de una compañera con semejante virtuosismo y hace que para mí cambien los roles, aunque los dos son importantísimos”, afirmó entre elogios.

Es preciso recordar que Jony Lazarte, inicialmente acompañado por Flor Vigna, vio a Noelia Marzol unirse como su nueva compañera de baile tras la salida de Vigna de la competencia para concentrarse en su carrera como cantante. La elección de Casán subraya la relevancia de roles y la adaptación en el contexto dinámico del certamen.

Por otro lado, Aníbal Pachano respaldó a Alexis "El Conejo" Quiroga, destacando su positiva actitud ante la adversidad y expresando la importancia de aprender de cada experiencia en la competición. Alexis Quiroga, agradecido por avanzar a la siguiente ronda, enfatizó: “Estábamos re mil cagados, pero esto sirve para aprender. Tuvimos una mala gala y ojalá podamos enfrentar la semana de la mejor manera”.

El momento culminante de la noche llegó con el anuncio final de los resultados de la votación del público. Romina Uhrig y Lali González, ambas nominadas, compartieron sus impresiones antes de conocer el desenlace. En ese sentido, Romina afirmó: “Para mí es súper triste haber quedado con Lali porque lo lindo de este Bailando es que me llevo una amiga. El público es el que decide, pero obviamente me quiero quedar. La paso muy lindo acá”. Lali González, con un tono honesto, reconoció: “Como le estaba comentando a Romi, ella es mucho más funcional al show, al reality. Si bien tengo un espíritu competitivo, siento que ella mejoró mucho más que yo. Me encantaría quedarme a mí, es muy difícil quedar en el teléfono con una Gran Hermano y con una gran amiga que además se ha quedado a dormir en mi casa, y es muy raro si me ganás eso. Es un montón eso. Me pongo en un lugar un poco justo de que me hubiese encantado mejorar como bailarina, veo que es difícil, pero no quiero jugar sucio, soy muy leal a mis amigos y quiero verla a ella acá antes que yo. Como amiga, yo prefiero eso, pero no, no estoy renunciando, para nada pero es lo que siento. Soy real”.

Con gran expectación, Marcelo Tinelli reveló que la pareja de Lali González y Maxi D’iorio avanzaba a la próxima fase con el 51,5% de los votos, mientras que la de Romina Uhrig se despedía con el 48,5%. En este punto, se anunció que Lali y Maxi se posicionaban entre los 16 finalistas del Bailando 2023. Es relevante señalar que, debido a decisiones de la producción y compromisos previos, Bicho Gómez y Anita Martínez también fueron eliminados, culminando su participación en el certamen de baile.