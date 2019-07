Bailó contra el bullying en el programa de Susana Giménez y tendrá una oportunidad en el Sodre

Los niños uruguayos siguen emocionando a público, jurado y conductora en el espacio Pequeños Gigantes del programa de Susana Giménez, que en Uruguay emite Canal 4. Una semana después de que Manuel Pérez Carbajal, de 9 años, cantara ópera y maravillara a la audiencia, esta semana fue el turno del joven bailarín Jerame Morales, de 12 años, que tras su emotiva presentación fue contactado por las Escuelas de Formación Artística del Sodre para sumarse a ellas en caso de superar una audición.

Morales participó en el programa del pasado domingo 28, y allí bailó la canción Warriors, de la banda estadounidense Imagine Dragons. El niño contó que su formación es autodidacta y que los ensayos para el ciclo los hizo en un salón prestado por una institución de su barrio, Punta de Rieles.

Luego de su presentación recibió una ovación de pie, y los elogiosos comentarios del jurado integrado por Pablo Lescano, Tini Stoessel y la actriz y conductora Lizy Tagliani, invitada para esa entrega del programa. Ella fue la que recibió con más emoción la interpretación de Morales. "Transmitiste un montón de cosas", le dijo.

Luego le consultó la motivación de su elección, y Morales explicó que fue una protesta contra la discriminación y el bullying, del que ha sido víctima, aunque aclaró que no de parte de sus compañeros.

Después de los comentarios positivos de Lescano y Stoessel llegó una devolución más sentimental de parte de Tagliani. "Cuando te veía bailar me acordaba de mi cuando era chiquita. Tampoco tenía muchas posibilidades de ir a algún lado a prepararme y tenía ganas de mostrarle lo que yo sabía hacer a la gente. Y también me cargaban. A veces no eran los nenes, mis propios amigos que disfrutaban de lo que yo hacía, eran los más grandes. Y te quiero dar un abrazo, porque sos encantador", le dijo llorando.

"Todo lo que sueñes lo vas a poder cumplir", le aseguró luego del abrazo. Y en ese sentido, Jerame ya ha dado uno de los primeros pasos. Mientras se presentaba, al comienzo de su participación, afirmó que su sueño es bailar en el Sodre. Este lunes, luego de que se publicara el fragmento del programa en las redes sociales, Martín Inthamoussú, director de las Escuelas de Formación Artística del Sodre, publicó en Twitter un mensaje en el que solicitaba información para ponerse en contacto con el niño y su familia, lo que luego fue replicado por otras figuras y autoridades, como el dramaturgo Gabriel Calderón y el director del Instituto Nacional de Artes Escénicas, José Miguel Onaindia.

Martin Inthamoussu, director de la Escuela Nacional del SODRE, intenta llegar a Jerome que sueña con bailar en el SODRE. Nos ayudan? @jm_onaindia @lizytagliani @AngeldebritoOk @Su_Gimenez — Gabriel Calderon (@Calderoncomplot) July 29, 2019

Más tarde se anunció que habían logrado contactarse con la madre de Morales. El próximo lunes irá a las escuelas a conocer las propuestas de la academia, y en caso de superar las audiciones que se realizarán el próximo mes, podrá sumarse como alumno a la institución.