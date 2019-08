Banco Central argentino vendió US$ 210 millones pero el dólar volvió a subir

El precio promedio dólar se ubicó en 58,30 pesos argentinos, 1 arriba que los 57,30 del lunes cuando la moneda se devaluó casi 23% frente a la divisa estadounidense. La buena noticia fue que se mantuvo alejado de los precios máximos que se veían en algunas pantallas, de más de 61 pesos argentinos.

En el Banco Nación (BNA), el dólar sumó 3 unidades respecto del cierre de ayer; terminó en 58 pesos argentinos. La ganancia en el arranque había alcanzado los 6 pesos, pero con el correr de la rueda el precio se desinfló.

Estos movimientos se debieron a que el dólar mayorista quedó 2,80 arriba, a 55,80. Desde temprano se percibió una misma reacción: los inversores a la espera, sin operar, guiados por la cautela. Por eso es que el volumen fue muy reducido, apenas unos US$ 600 millones. De todas formas, en el recorte de ganancias tuvo que ver el Banco Central (BCRA), dado que vendió US$ 50 millones en la primera subasta, al comienzo de la rueda, y US$ 100 millones más sobre el final, además de los US$ 60 millones licitados en nombre del Tesoro, una licitación habitual.

"Esto tranquilizó el mercado; pero se mantenía con un piso definido en 55", comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

También colaboró el alza de la tasa. En la segunda subasta de Leliq se adjudicaron 215.091 millones de pesos argentinos, con una tasa promedio en 74,858%, levemente por encima del 74,7% de ayer. Esta colocación permitió absorber 9.200 millones.

"Hay precios pero sin operarse. El mercado mira, es difícil ponerle el cascabel al gato", graficó Quintana en la apertura de la jornada.

Esto mismo se vio reflejado este lunes, en una rueda en la que si bien el tipo de cambio se disparó 23%, lo hizo con un volumen de negocios muy reducido, de US$ 500 millones. El volumen de este martes fue levemente superior, US$ 615 millones, de los cuales US$ 210 millones correspondieron a las ventas del BCRA por medio de subastas.

El economista Diego Martínez Burzaco explicó que, tras los resultados del domingo, "el riesgo sobre activos argentinos sigue siendo fuerte", por lo que los inversores volvían a inclinarse por el dólar. Por su parte, el banco de inversión Morgan Stanley señaló en un informe a clientes que el peso argentino puede depreciarse todavía un 20% más; esto llevaba presión al mercado en el arranque de la rueda. Ayer el billete llegó a superar los 66 en algunos bancos privados de la City porteña, aunque ventas de reservas de autoridad monetaria por US$ 165 millones y la tasa en récord del 74% acotaron un poco la suba.

Riesgo país por las nubes

El riesgo país de Argentina se disparaba este martes a su máximo en poco más de 10 años tras el colapso del sistema financiero de la víspera como reacción al resultado adverso del gobierno en las recientes elecciones primarias, dijeron operadores.

El indicador de la banca JP.Morgan trepaba 248 unidades, a 1.715 puntos básicos, a las 15.30 horas, su más alto nivel desde finales de abril de 2009.

"La incertidumbre crece por cuestiones de gobernabilidad, más cuando faltan muchas semanas para las elecciones generales. El duro golpe que recibió el gobierno en estas elecciones lo refleja el mercado, con un segundo día muy duro y tremendas pérdidas", expresó un agente financiero de la banca privada local.

Los mercados financieros domésticos se derrumbaron el lunes tras la abrumadora diferencia que el opositor de centroizquierda Alberto Fernández logró sobre el presidente Mauricio Macri en las primarias del domingo, que alejó la posibilidad de una reelección del mandatario neoliberal en los comicios de octubre.

El riesgo país estuvo gran parte del lunes desactualizado por la falta de negocios reales con los bonos soberanos del país sudamericano en Estados Unidos, cuando internamente el peso llegó a sufrir una depreciación en torno al 25% en el día y los títulos públicos cedían más del 5%.

Agentes del mercado explicaron que muchas veces los sistemas informáticos desconocen una tan abrupta diferencia cambiaria, por considerarla un error, e imposibilita las chances de transacciones con bonos.

El clima de inversión de América Latina se está deteriorando gradualmente por la acumulación del temor a una recesión en toda la región, mercados agitados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y ahora una repentina inestabilidad política en Argentina.

A su vez, el temor a que Argentina sume una nueva moratoria a su larga lista de incumplimientos crecía el martes, mientras los inversores seguían asimilando la dura derrota de Macri.

El Cronista-RIPE y Reuters