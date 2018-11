Bartesaghi: “Soy consumidor de Tienda Inglesa de toda la vida”

Su más reciente desafío es haber sido convocado por Tienda Inglesa como consultor gastronómico para elaborar el menú y brindar asesoramiento para la apertura de Tienda Deli, el nuevo emprendimiento que fusiona la practicidad del take away con el buen gusto y la calidad de la gastronomía gourmet.

Abierto todos los días desde las 10:00 a las 20:00 hs. en la zona del acceso desde el World Trade Center al Montevideo Shopping, Tienda Deli apunta a las necesidades del público corporativo que frecuenta el centro comercial, así como los vecinos y clientes, quienes podrán acceder de forma práctica a una amplia variedad de alternativas sanas, ricas y a un precio accesible.

"Es como si tuvieras un pequeño restaurante, solo que en vez de sentarte a comer podés elegir la comida y te la llevás a la oficina o a tu casa. Ese es el gran diferencial, poder comer platos más elaborados con una atención rápida, para que no se pierda tiempo en el punto de venta", explicó Tomás Bartesaghi.

Disfrutar de un almuerzo, una cena o una merienda rica y saludable muchas veces se dificulta por la rutina, que limita el tiempo para cocinar platos elaborados.

Por eso, en busca de acercar a sus clientes la posibilidad de acceder a un menú variado y rico, Tienda Inglesa inauguró un nuevo concepto con un diseño práctico y moderno, varias estaciones para servirse a gusto los platos de la carta con la posibilidad de complementarlas con frutas, bebidas y snacks dispuestos en góndolas.

"La experiencia en Tienda Deli es dinámica y el menú lo pensamos en el marco de esa filosofía, con múltiples alternativas de platos gourmet que variarán cada semana. La idea es que el cliente pueda venir todos los días a comer y que no se canse de la propuesta, brindándoles soluciones elaboradas y diversas", señaló Bartesaghi.

A menos de un mes de su apertura, “estamos cambiando y adaptándonos todos los días a lo que el cliente nos va marcando, a sus gustos y preferencias, son ellos en esta etapa de testeo que van marcando el camino del menú”, agregó.

“El cliente ejecutivo quiere comer como en su casa, el pastel de carne, la lasagna, la milanesa hecha con cariño que comían cuando chicos y que la relación calidad-precio sea buena”, dijo.

Después de tantos años de estar al frente de un restaurant referente de Ciudad Vieja como es La Corte, Bartesaghi contaba con ese know-how que fue clave para asesorar a Tienda Inglesa en este nuevo proyecto.

“Para mí Tienda Inglesa es sinónimo de calidad, yo ahora soy consultor de Tienda Deli, pero soy consumidor de Tienda Inglesa de toda la vida. Sus productos son siempre buenos, la atención es excelente, tiene una marca muy fuerte con la que me siento muy identificado. Es lo que me gusta, donde compro y donde me siento cómodo”, aseguró.