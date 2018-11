Benech cargó contra las intendencias por falta de controles para combatir el abigeato

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, responsabilizó a la falta de control de las intendencias departamentales del interior del país por gran parte del problema del abigeato. El jerarca se refirió sobre este tema luego de reunirse con las principales gremiales agropecuarias. Si “se ve que se venden milanesas, chorizos o carne picada a un precio que no es el de la realidad, de algún lugar salió”, alertó.

El ministro aclaró que no es competencia del MGAP ni del Instituto Nacional de Carnes (INAC) controlar que se venda carne que no está habilitada, a excepción de en Montevideo donde sí se desempaña como órgano contralor el INAC. Al ser consultado si se trataba de un problema del control de las intendencias Benech respondió: “Sí, sin dudas”.

“Si usted anda por el interior y yo ando toda la semana, usted ve cantidad de lugares que no están habilitados que venden milanesas, chorizos, hamburguesas. Por lo tanto, si hay un negocio atrás de esto es muy difícil de combatir el abigeato. Tenemos propuestas y hemos estado en el Congreso de Intendentes. Es como cuando roban la radio del auto. Si después se va a comprar a donde se venden radios robadas, es difícil de parar. No digo que sean responsables los intendentes de solucionar esto, pero en todo el país se vende carne en lugares que no están habilitados y que el INAC no tiene competencia”, declaró el secretario de Estado.

Este lunes el exgolero de Nacional y de la selección uruguaya, Rodolfo Rodríguez, que ahora es productor rural, denunció que el domingo le carnearon 10 ovinos en su establecimiento cerca de Villa del Carmen en Durazno, acusando que en lo que va del año le han sido robadas unas 300 ovejas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, dijo a la salida de la reunión mantenida que hay aproximadamente 25.000 denuncias de vacunos por año y muchos de los casos terminan entrando al círculo formal, que es lo que preocupa, expresó el dirigente.

En Uruguay el control de la venta de carne está a cargo del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en Montevideo y es responsabilidad de las intendencias en los restantes 18 departamentos.

Lago sostuvo que algunos de los inconvenientes que se pueden estar dando pueden ser debido a la no priorización de sistemas más antiguos como las marcas a fuego para el ganado.

“Hay abigeato de distinta escala, que pueden ser de uno o dos animales, que son faenados en el propio sitio, así como hay también de camiones enteros. Para nosotros la solución viene de la mano de la insistencia del Ministerio del Interior en el control de la marca de propiedad", expresó Lago.

Benech también manifestó que a pesar de que se han aumentado penas y trabajado en el Código Rural, “lamentablemente el problema continúa”.

Costos de producción y combustible

Entre otros puntos mantenidos en la reunión convocada por el propio ministro, se trataron los costos de producción y la potencial suba de combustible para fin de año.

Benech transmitió que hasta fin de año está descartada cualquier posibilidad de aumento, pero las gremiales plantearon la posibilidad de “ir un poco más allá del 1° de enero para seguir trabajando en mejorar la eficiencia de ANCAP dado que afectaría la competitividad de los sectores”, explicó Lago.

En cuanto a la energía eléctrica, las gremiales manifestaron que son bienvenidas las extensiones de los descuentos otorgados por el Poder Ejecutivo, pero que “hay que seguir apuntando a la baja en los costos de producción”.

Según informó a El Observador el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Wilson Cabrera, las gremiales lecheras solicitaron este lunes a la mañana una nueva reunión con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, con el fin de volver a discutir el alcance de las medidas otorgadas por el Ejecutivo a ese sector en particular.

En el caso del sector lácteo, el Ejecutivo anunció la semana pasada que se otorgará un descuento del 80% sobre el cargo de la energía para los productores con potencia contratada menor o igual a 15 kw, mientras que para los que tengan una capacidad superior el beneficio será del 15%. Este beneficio tendrá lugar entre noviembre de 2018 y abril de 2019.