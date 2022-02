Bentancur mantiene su número en Tottenham, donde quiere “crecer mucho”; ¿cuándo puede debutar?

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur espera “crecer mucho a nivel futbolístico” en Tottenham, su nuevo club, y en la Premier League inglesa, tras dejar Juventus de Italia y pasar a la mejor liga del mundo en el reciente período de pases.

“Es un gran club con grandes jugadores, siempre compitiendo en todas las competencias”, dijo el mediocampista de la selección uruguaya a la web de su nuevo equipo desde Montevideo, en su estadía en Uruguay para los partidos de Eliminatorias, en los que hizo su primer gol con la celeste en el juego ante Venezuela del pasado martes.

El volante de 24 años mantendrá su número de la Juve, el 30, cuya camiseta ya está en venta en las tiendas de los Spurs, y se espera para saber cuándo será su debut, con dos fechas a la vista: este sábado (17:00) Tottenham se medirá ante Brighton por la cuarta ronda de la FA Cup y volverá a jugar el miércoles (16:45) ante Southampton por la Premier.

@Spurs

El anuncio de Tottenham cuando lo fichó

“Estaba muy feliz cuando me enteré del interés en mí y afortunadamente me he unido ahora”, agregó el mediocampista. Bentancur señaló que “es un enorme placer y un honor poder representar esta camiseta”.

El monto de la operación se estimó en 19 millones de euros más otros 6 en variables, indicó Juventus.

La 30 de Bentancur ya se vende en Tottenham

“Como decía, es un club brillante y una gran liga que siempre me ha gustado y ahora voy a tener la oportunidad de disfrutarla junto a los otros grandes jugadores que tenemos. Creo que me van a ayudar a crecer mucho a nivel futbolístico, y obviamente siempre intentaremos dar todo lo que podamos para representar juntos al club”.

EFE

Bentancur con Uruguay ante Venezuela

El uruguayo se enfrentó dos veces a su nuevo equipo con la Juve en la Liga de Campeones 2017/18.

Con el club italiano ganó tres títulos consecutivos de la Serie A, la Supercopa Italiana dos veces y la Copa Italia dos veces, destacó Tottenham, que también señaló que es dos veces ganador de la Primera división argentina y ganador de la Copa Argentina con Boca Juniors.

Sobre su estilo de juego, señaló: “Yo diría que soy un jugador muy táctico que cubre los espacios libres, hace bien la recuperación del balón y lo adelanta rápido”, explicó.

EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Rodrigo en la Juve

“También creo que tengo margen para mejorar aún más y puedo hacerlo como parte de este equipo en los Spurs”.

Además, se ilusiona con su crecimiento de la mano del entrenador italiano Antonio Conte.

“Tengo muchas ganas de aprender de Antonio Conte. Creo que es un gran entrenador, quiere ganar y saca el 150 por ciento de sus jugadores. Creo que me hará mejorar aún más, mentalmente y como jugador. Eso me gusta y es una gran motivación para mí”, señaló.