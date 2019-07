Boca espera una oferta mejor por Nahitan Nández

Cagliari de Italia ofreció US$ 15 millones por el 70% de la ficha del volante uruguayo Nahitan Nández de Boca Juniors.

El equipo italiano prepara una oferta mejor porque Boca pretende US$ 22 millones por el ex Peñarol, según información de Marca y diversos medios argentinos.

Boca pagó a Nández en US$ 4 millones en 2017 por el 70 % del pase del jugador formado en Peñarol.

Llega De Rossi

Daniele De Rossi, el volante que se puso la cinta de capitán de Roma luego de Francesco Totti se pondrá la camiseta de Boca Juniors en la próxima temporada. Desde que se supo que el equipo italiano no le renovaría, el mánager xeneize, Nicolás Burdisso, lo tentó para que juegue en Argentina, según el diario argentino Olé.

El jugador, que fue el que más partidos jugó en Roma luego del mismo Totti, tuvo la opción de pasar a Fiorentina e, incluso, evaluó dejar de jugar.

La prensa italiana da un 99% cerrado del pase de De Rossi a Boca y aseguran que llegará entre el viernes y el sábado a Argentina. "Mi corazón es de Roma, pero me gusta muchísimo Boca", declaró una vez el volante.

Y ese amor por el xeneize nació por Diego Maradona: "Empecé a ver a Boca cuando era chico por Maradona y por el estadio, me enamoré del estadio. Me enamoré de los hinchas, que son muy pasionales, me hacen llorar. Subir por las escaleras y entrar a La Bombonera, jugar en Boca sería un placer", dijo.